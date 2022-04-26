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  4. 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un minili pozu olay oldu! "Taş bu kadın taş"

47 yaşındaki Pınar Altuğ'un minili pozu olay oldu! "Taş bu kadın taş"

26.04.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisiyle ismini büyük kitlelere duyuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'dan gelen minili paylaşım şaşırttı. 47 yaşındaki ünlü ismin fit ve genç gözüken pozlarına takipçileri de kayıtsız kalmadı.

47 yaşındaki Pınar Altuğ'un minili pozu olay oldu! "Taş bu kadın taş"

Çocuklar Duymasın, İlk Aşkım, Omuz Omuza gibi dizilerde rol alan 47 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim son olarak yaptığı spor paylaşımları ve fit görünümüyle çokça konuşulmuştu.

MİNİLİ POZUNA YORUM YAĞDI!

Altuğ, bu defa mini şort ve etek giyip ailesiyle çekilmiş olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Paylaşımına "Aile her şeydir" notunu ekleyen Pınar Altuğ'un yazlık fotoğraflarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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"GENÇ KIZ GİBİSİNİZ"

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Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerden "Genç kız gibisiniz" , "Giderek gençleşiyorsunuz" "Taş bu kadın taş" gibi yorumlar geldi.

"YAĞMUR İLE ARAMIZ BOZUK"

Altuğ'un paylaşımına takipçilerinden biri de "Dikkatimi çekti Yağmur bey niye hep arkalarda duruyor resimlerde?" yorumunu yaptı. Pınar Altuğ'un bu soruya esprili bir dille "Yağmur ile aramız bozuk" şeklinde yanıt vermesi ise dikkat çekti.

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Pınar Altuğ
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