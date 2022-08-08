49 yaşındaki Heidi Klum üstsüz pozuyla olay oldu!

Dört çocuk annesi olan gösteri dünyasının ünlü ismi Heidi Klum, Tokio Hotel adlı müzik grubunun gitaristi ve solisti Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Kendisinden 17 yaş küçük eşiyle bir süredir tatil yapan model yine iddialı pozlara imza attı.

'America’s Got Talent' adlı yarışmanın jüri üyesi olan Heidi Klum'un yaz pozlarını görenler "Yok artık" diyor.

Yıllara meydan okuyan görüntüsüyle öne çıkan model yıllara meydan okuyan fiziğiyle olay oldu. Son olarak beyaz tanga bikini altını giyip üstsüz poz veren Klum'a beğeni yağdı. 49 yaşındaki model daha sonra ise minik bikinisiyle boy gösterdi.

İki pozuna da hayranlarından beğeni yağan Klum'a "Yılların eskitemediği kadın" yorumları da geldi.

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