49 yaşındaki Kate Beckinsale minik bikinisiyle gençlere meydan okudu

Britanyalı oyuncu Kate Beckinsale, esnekliğini ve fit vücudunu turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla gözler önüne serdi.

49 yaşındaki Hollywood oyuncusu, sosyal medyada hayal gücüne çok az yer bırakan paylaşımıyla nabızları yükseltti.



Esmer güzel, alçakgönüllülüğünü korumak için çömelmiş bir pozisyonda bacaklarını açarak dururken 'İşçi Bayramınız Kutlu Olsun' yazan gif ile özel yerlerini kapattı.



5,4 milyon takipçisi olan Kate Beckinsale, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

