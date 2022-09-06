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  4. 49 yaşındaki Kate Beckinsale minik bikinisiyle gençlere meydan okudu

49 yaşındaki Kate Beckinsale minik bikinisiyle gençlere meydan okudu

06.09.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz aktris Kate Beckinsale, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. 49 yaşındaki ünlü isim, diri vücuduyla gençlere meydan okudu.

49 yaşındaki Kate Beckinsale minik bikinisiyle gençlere meydan okudu

Britanyalı oyuncu Kate Beckinsale, esnekliğini ve fit vücudunu turuncu bikinisiyle verdiği pozlarla gözler önüne serdi.

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49 yaşındaki Hollywood oyuncusu, sosyal medyada hayal gücüne çok az yer bırakan paylaşımıyla nabızları yükseltti.

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Esmer güzel, alçakgönüllülüğünü korumak için çömelmiş bir pozisyonda bacaklarını açarak dururken 'İşçi Bayramınız Kutlu Olsun' yazan gif ile özel yerlerini kapattı.
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5,4 milyon takipçisi olan Kate Beckinsale, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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