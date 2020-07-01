5 dakikada hazırlanan 4 farklı hafif ve doyurucu salata yapımı! Sıcak havalar için birebir...

Sağlıklı beslenme rutini içerisinde salata her zaman bulunur. Fakat doyurucu olmayan bir salata ile öğün geçirmek çok zordur. Oysa salatanın da doyurucu olan pek çok çeşidi vardır. Birkaç tüyoyla hem doyurucu hem de hafif bir salata hazırlayabileceğinizi söylesek? O zaman tariflerimize geçelim...
BİRBİRİNDEN LEZZETLİ SALATA TARİFLERİ!
Bu salata tarifleri ile sevdiklerinize sağlıklı bir ziyafet çekebilirsiniz!
1. KİNOALI BEZELYE SALATASI
Malzemeler
1 su bardağı kinoa
1 su bardağı taze bezelye
1-1.5 tatlı kaşığı tuz
1/2 demet fesleğen
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
2-3 yaprak nane
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 su bardağı su
Yapılışı
Tuz ve suyu tencereye koyun, aynı tencereye kinoayı da ilave edip birkaç dakika haşlayın.
Farklı bir tencerede ise bezelyeleri haşlamaya başlayın.
Hepsi haşlanınca oda sıcaklığında bir süre dinlendirin.
Dinlenmiş ve haşlanmış bezelyeleri, kinoaları salata kasesi içerisine ekleyip içerisine ince biçimde kıymış olduğunuz naneyi ilave edin.
Farklı bir cam kase içerisinde zeytinyağı ve nar ekşisini karıştırın.
Bu karışımı salatanın üzerinde bir süre gezdirin. Afiyet olsun!
2. KAŞARLI YUMURTA SALATASI
Malzemeler
6 tane yumurta
4-5 dal yeşil soğan
1/2 çay kaşığı kadar tuz
1/2 adet soğan
3-4 dal dereotu
3-4 dal maydanoz
1 tatlı kaşığı limon suyu
1/2 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 su bardağı kaşar peyniri
Yapılışı
10 dakika yumurtaları haşlayın. Kabuklarını soyun ve dinlendirin.
Doğradığınız yumurtaları kaseye koyun.
Soğan, maydanoz, dereotu ve yeşil soğanı kıyın.
Bütün malzemeleri aynı kaseye ekleyin.
Sos malzemelerini karıştırıp salata üzerinde gezdirin.
Kaşar peynirini de ekleyin. Afiyet olsun!
3. YEŞİL MERCİMEK SALATASI
Malzemeler
260 gram haşlanmış yeşil mercimek
2 demet semizotu
2 adet kırmızı dolmalık biber
4 tane salatalık turşusu
2 çay kaşığı tuz
3 yemek kaşığı üzüm sirkesi
4,5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Yapılışı
Haşlanmış yeşil mercimeği kaseye alın.
Üzerine semizotu ve salatalık turşusunu koyun.
Sirke, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Salataya ekleyin. Afiyet olsun!
4. BUĞDAY SALATASI
Malzemeler
1,5 su bardağı önceden ıslatılmış buğday
6 su bardağı su
4 tane cherry domates
1 su bardağı yeşil zeytin
2 tane salatalık turşusu
1 demet maydanoz
3 tatlı kaşığı nar ekşisi (tercihe göre)
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Tercihe göre tuz
Yapılışı
Orta bir ateşte buğdayı 20-30 dakika haşlamaya bırakın.
Daha sonra suyunu süzün.
Salata kasesi içerisine diğer salata malzemelerini ve buğdayı ilave edin.
Tuz, zeytinyağı ve nar ekşisini karıştırıp salatanın üzerinde gezdirin. Afiyet olsun!
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