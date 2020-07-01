5 dakikada hazırlanan 4 farklı hafif ve doyurucu salata yapımı! Sıcak havalar için birebir...

Sağlıklı beslenme rutini içerisinde salata her zaman bulunur. Fakat doyurucu olmayan bir salata ile öğün geçirmek çok zordur. Oysa salatanın da doyurucu olan pek çok çeşidi vardır. Birkaç tüyoyla hem doyurucu hem de hafif bir salata hazırlayabileceğinizi söylesek? O zaman tariflerimize geçelim...

BİRBİRİNDEN LEZZETLİ SALATA TARİFLERİ!

Bu salata tarifleri ile sevdiklerinize sağlıklı bir ziyafet çekebilirsiniz!

1. KİNOALI BEZELYE SALATASI

Malzemeler

1 su bardağı kinoa

1 su bardağı taze bezelye

1-1.5 tatlı kaşığı tuz

1/2 demet fesleğen

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

2-3 yaprak nane

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı su

Yapılışı

Tuz ve suyu tencereye koyun, aynı tencereye kinoayı da ilave edip birkaç dakika haşlayın.

Farklı bir tencerede ise bezelyeleri haşlamaya başlayın.

Hepsi haşlanınca oda sıcaklığında bir süre dinlendirin.

Dinlenmiş ve haşlanmış bezelyeleri, kinoaları salata kasesi içerisine ekleyip içerisine ince biçimde kıymış olduğunuz naneyi ilave edin.

Farklı bir cam kase içerisinde zeytinyağı ve nar ekşisini karıştırın.

Bu karışımı salatanın üzerinde bir süre gezdirin. Afiyet olsun!