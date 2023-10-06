MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI! Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak reyting birincisi kim oldu?

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI! Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak reyting birincisi kim oldu?

06.10.2023 00:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ekim Perşembe reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 5 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 5 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 5 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları...

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

5 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye All Star, İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef All Star, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 ALDATMAK ATV
5 HUDUTSUZ SEVDA FOX
6 ATV ANA HABER ATV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 ALDATMAK (OZET) ATV
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 ALDATMAK ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 DILEK TASI KANAL D
6 ESRA EROL'DA ATV
7 KANAL D ANA HABER KANAL D
8 HUDUTSUZ SEVDA FOX
9 DILEK TASI (OZET) KANAL D
10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 ALDATMAK ATV
4 HUDUTSUZ SEVDA FOX
5 ESRA EROL'DA ATV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 DILEK TASI KANAL D
10 ATV ANA HABER ATV

GEÇEN HAFTANIN (28 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

28 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak”, 3.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

screenshot-2-wz8y-PeaQ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son halini gören tanıyamadı! Çıplak pozu sorulunca bakın ne dediSon halini gören tanıyamadı! Çıplak pozu sorulunca bakın ne dedi
Hülya Avşar'ın bikinili paylaşımını kendi müstehcen pozuyla kıyasladıHülya Avşar'ın bikinili paylaşımını kendi müstehcen pozuyla kıyasladı
Gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle gündem oldu Gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı! Güzelliğiyle gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları dilek taşı ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.