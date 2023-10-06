5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI! Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 5 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 5 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları...

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

5 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Masterchef Türkiye All Star, İkinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef All Star, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ALDATMAK ATV

5 HUDUTSUZ SEVDA FOX

6 ATV ANA HABER ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ALDATMAK (OZET) ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 ALDATMAK ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 DILEK TASI KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 HUDUTSUZ SEVDA FOX

9 DILEK TASI (OZET) KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ALDATMAK ATV

4 HUDUTSUZ SEVDA FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 DILEK TASI KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

GEÇEN HAFTANIN (28 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

28 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak”, 3.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.



