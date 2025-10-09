YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

5. Global GastroEkonomi Zirvesi’nden Gazze’ye dayanışma eli uzandı

TURYİD öncülüğünde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “5. Global GastroEkonomi Zirvesi”, “Kesişme Noktası” temasıyla gastronominin ekonomi, sürdürülebilirlik ve toplumsal dönüşümle kesiştiği alanları gündeme taşırken, ilgi çekici oturumlarıyla da dikkat çekti. Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini, yatırımcılarını ve akademisyenlerini bir araya getiren zirvenin öne çıkan oturumlarından biri de “Sınırların Ötesinde: İnsanlık İçin, Gazze İçin Birlikteyiz” başlıklı panel oldu.

5. Global GastroEkonomi Zirvesi’nden Gazze’ye dayanışma eli uzandı
Sedef Karatay

Gastronomi Uzmanı Dr. Ece Edil Akman ve Şef Murat Deniz Temel’in katıldığı panelde, TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) ile World Central Kitchen (WCK) iş birliği kapsamında yürütülen dayanışma projeleri ve insani yardıma katkı sağlayan girişimler anlatıldı. Ayrıca Gazze halkına destek amacıyla gerçekleştirilen ortak çalışmalardan örnekler de paylaşılırken, gastronominin evrensel bir dayanışma dili olduğuna vurgu yapıldı.

5. Global GastroEkonomi Zirvesi’nden Gazze’ye dayanışma eli uzandı 1

“GAZZE’DE GÜNDE 500 BİN ADET YEMEK DAĞITIYORUZ”

Ulaşılması zor yerlere sadece yemek değil, umut götürdüklerini vurgulayan Gastronomi Uzmanı Dr. Ece Edil Akman, “WCK’in bugüne kadar 500 milyondan fazla yemek hizmeti oldu. Gazze’de ise şu anda günde 500 bin adet yemek dağıtıyoruz, hedefimiz bu sayıyı 1 milyona çıkarmak. WCK, her zaman yerel ürüne önem veren, gittiği yerde orayı kalkındırmayı hedefleyen bir kuruluş, Gazze’de de aynı şekilde devam ediyoruz. Böyle platformlarda ise artış savaşların değil, paylaşılan mutfakların konuşulmasını istiyoruz” dedi.

“TURYİD ÖNCÜLÜĞÜNDE BAĞIŞ KAMPANYASI HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Gazze için dayanışma çağrısı yapan Şef Murat Deniz Temel ise “İnsanlığın bu duruma düştüğü noktada bizim her gün pişirdiğimiz yemekten belli bir bölümü Gazze’ye ulaştırmamız gerekiyor. Artık bir araya gelip harekete geçme vakti. TURYİD öncülüğünde bir bağış kampanyası hayata geçireceğiz. Bu kapsamda 80 adet restoranda 100 bin dolarlık bağış toplama hedefimiz var. Tüm detaylar TURYİD tarafından paylaşılacak. Herkesi bu kampanyaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

5. Global GastroEkonomi Zirvesi’nden Gazze’ye dayanışma eli uzandı 2

  1. Global GastroEkonomi Zirvesi boyunca insani değerleri de merkeze alan oturumlar, gastronominin toplumsal etki yaratma gücünü bir kez daha ortaya koydu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MasterChef evde kokoreç tarifi...MasterChef evde kokoreç tarifi...
Gastronomide sosyal medyanın gücüGastronomide sosyal medyanın gücü

Anahtar Kelimeler:
Gastronomi Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

İstanbul'da dahil! Çok sert: Gelişini hissettirecek...

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.