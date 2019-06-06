5 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

Cumhuriyet Mahallesi 2. Sokak'taki apartman dairesinde yalnız oturan Mehmet Güvercin’den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kokudan şüphelenerek akşam saatlerinde eve girdi. Yaşlı adamın hareketsiz yattığının gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güvercin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güvercin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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