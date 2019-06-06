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5 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 06.06.2019 20:34 | Son Güncelleme

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Güvercin (60), komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

5 gündür haber alınamıyordu! Acı haber geldi

Cumhuriyet Mahallesi 2. Sokak'taki apartman dairesinde yalnız oturan Mehmet Güvercin’den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kokudan şüphelenerek akşam saatlerinde eve girdi. Yaşlı adamın hareketsiz yattığının gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güvercin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güvercin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mehmet Güvercin

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