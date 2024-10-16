5. kez nikah masasına oturacak! Yavuz Bingöl'ün düğün davetiyesi ortaya çıktı

Daha önce üç kez nikah masasına oturan ünlü türkücü Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini Öykü Gürman ile 4 Ağustos 2015 tarihinde yapmış ancak ünlü çift 2016 yılında boşanmıştı.

Şimdilerde beşinci kez nikah masasına oturmak için hazırlık yapan Yavuz Bingöl peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu ile 25 Ekim'de Ayvalık'ta dünyaevine girecek.

DÜĞÜN DAVETİYESİ ORTAYA ÇIKTI

Bingöl'ün nikah şahidi yakın arkadaşı Oktay Kaynarca olacakken; Nilşah Ağaoğlu'nun nikah şahidi ise şarkıcı Elif Buse Doğan olacak. Ünlü çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

Bu özel tören için sadece 70 kişiye davetiye gönderildiği öğrenildi. Düğün davetiyesinin tasarımının Nilşah Ağaoğlu tarafından yapıldığı belirtildi.

Düğün davetiyesinde, çiftin fotoğrafıyla birlikte duygusal bir not yer alıyor: “Sana rüya diyemem, senden uyanamam ki.”