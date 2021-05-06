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5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Dizi ve programlar arasında kim birinci oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
06.05.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyonda yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarının yer aldığı reyting sonuçları, her gün, sabah saatlerinden itibaren yayınlanıyor. Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Esra Erol’da gibi dizi ve programlar, reytinglerde üst sıraları zorluyor…

5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Dizi ve programlar arasında kim birinci oldu?

Masumiyet, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi dizilerin kıyasıya mücadele ettiği reytingler, AB, Total ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İzleyicinin ilgisine göre ölçülen reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren paylaşılıyor…

5 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

5 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

AB'de 1.sırada “Sadakatsiz”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

Total'de ise 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Kuruluş Osman”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Sadakatsiz”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da” programı yer aldı.

5 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! Dizi ve programlar arasında kim birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


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FOX
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