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"5 milyon dolar ve ABD'de 11 ev" iddiası gündem olmuştu! Eylül Öztürk mal varlığını ve evleri nasıl aldığını açıkladı

22.11.2023 10:42 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat, Engin Polat ve Candan kardeşlerin tutuklanmasından sonra ünlü fenomen Eylül Öztürk'e dair de iddialar gündeme geldi. Amerika'da 11 ev aldığı öne sürülen Eylül Öztürk, Murat Ağırel'e açıklama yaptı. Öztürk daha sonra sosyal medya hesabından mal varlığını nasıl kazandığını ve Türkiye'de neden yatırım yapmadığını da açıkladı.

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen incelenmeye alındı. Güzellik merkezleri sahibi fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan da son günlerde hakkında çıkan iddialarla gündeme geldi. Çiftin 5 milyon dolarla ABD'ye gittiği ve oradan peşin parayla 11 adet ev aldıkları iddia edildi.

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"ABD'DE 11 EV ALDI" İDDİASINA YANIT VERDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü fenomen merak edilen sorulara yanıt verdi. "Gündemi bu şekilde meşgul ettiğim için oldukça üzgün olduğumu belirtmek isterim" diyen Eylül Öztürk "Hiçbir gazeteci, hiçbir televizyon programı bu haberleri yapmadan önce herhangi bir belge ve evrak rica etmedi. Dün akşam sayın Murat Ağırel tarafıma ulaştı. Bizi yayına taşımadan önce sormak istediği konular olduğunu dile getirdi. Sormak istediği konularla ilgili evrak, belge olup olmadığını sordu. Kendisiyle görüşme gerçekleştirdik. Ufak bir yanlış anlaşılma olmuş onu düzeltmek isterim. Şu anda oturduğumuz ev kira. Kira kontratını Murat Bey'e ilettik. Amerika'daki aidatlar ev sahiplerine aittir. Evlerimizin tamamınının kirasının toplamı, aidatlar ve vergiler çıkarılınca şu an oturduğumuz evin kirasını karşılıyor. Aidat rakamlarını listede görebilirsiniz. Yani söylenildiği gibi her bir evin milyonlarca dolar etmediğini ve aldığımız tüm küçük evleri satsak sadece şu an aldığımız gibi büyük bir ev alabileceğimizi belirttik. Amerika'da yasalara göre herkesin ne zaman, ne kadara ev aldığı görülebiliyor. Resmi kaynakları kendisine ilettik. Amerika'da belirtilen şekilde usulsüzlükler yapmanın mümkün olmadığını belirttik" dedi.

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MAL VARLIĞINI NASIL KAZANDIĞINI AÇIKLADI

İşte Eylül Öztürk'ün açıklaması:

"Sosyal medyadaki iş hayatıma söylenildiği gibi 2 - 3 yıl önce değil 2014 yılında yani neredeyse 10 sene önce başladığımı, şahıs şirketinde başladığımı, daha sonra medya ve sosyal medya plaformlarında birçok projede çalıştığımı belirttim. Evlerimizi ne şekilde ve hangi parayla aldığımızın izahının yanı sıra, sahip olduğumuz şirketlerin sayfalar dolusu KDV beyannemelerini en detaylı şekilde ilettik. Ayrıca sadece Türkiye'deki değil, Avrupa ve Amerika'daki şirketlerimizin de detaylarını evraklarla belirttik. Biz sürekli denetlenen uluslararası bir işletmeyiz. Kendi adımıza güzellik merkezlerimizin olmadığını toplamda 9 adet franchise şube ile yolumuza devam ettiğimizi belirttik."

TÜRKİYE'DE NEDEN YATIRIM YAPMADIKLARINI AÇIKLADI

Türkiye'de neden yatırım yapmadıklarını da açıklayan Eylül Öztürk bu şekliyle daha karlı olduğu için bunu tercih ettiklerini açıkladı.

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