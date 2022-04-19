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  4. 5 milyon sterlinlik anlaşma yapan Rita Ora'nın keyfi yerinde! Küçük bikinisiyle poz verdi

5 milyon sterlinlik anlaşma yapan Rita Ora'nın keyfi yerinde! Küçük bikinisiyle poz verdi

19.04.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan merkezli moda devi Prada’nın marka yüzü olan İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın keyfi yerinde. Rita Ora son olarak mavi tanga bikinisiyle pozlarını paylaşarak hayranlarının dikkatini çekti.

5 milyon sterlinlik anlaşma yapan Rita Ora'nın keyfi yerinde! Küçük bikinisiyle poz verdi

Rita Ora, moda devi Prada'nın yüzü olacağı büyük bir anlaşmayı imzaladı. 31 yaşındaki şarkıcı markadan 5 milyon sterlin alacak. The Sun gazetesine şarkıcıyla ilgili konuşan bir kaynak, “Rita'nın görünümü ikoniktir. O uluslararası bir süperstar; müzikleri, filmleri ve televizyon şovlarıyla birçok iyi ismi de geride bırakıyor” dedi. İş anlaşmasıyla keyfi yerine gelen Rita Ora kendinizi deniz kenarına attı.

Mavi çiçekli tanga bikinisiyle pozlar veren Rita Ora keyfinin yerinde olduğunu da "Her şey normal olduğunda" notuyla ilan etti.

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Kıvrımlarını sergilediği anları paylaşan ünlü şarkıcıya hayranlarından beğeni yağdı.

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Rita Ora
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