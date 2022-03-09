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  4. 5 saniye bakınca baş döndürüyor! Sosyal medyada gündem oldu, binlerce kişi anlamaya çalışıyor

5 saniye bakınca baş döndürüyor! Sosyal medyada gündem oldu, binlerce kişi anlamaya çalışıyor

09.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Twitter üzerinden yeni bir optik illüzyon testi kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Renkli daireler ve oklardan oluşan hareketli illüzyon kullanıcıları şaşkına çevirdi. Kullanıcılar dairelerin mi yoksa okların mı hareket ettiğini bilmiyor ve bir türlü ortak fikirde buluşamıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde sosyal medyada rengi konusunda anlaşma sağlanamayan bir elbise fenomen olmuştu. 2015 yılında ortaya çıkan görselde kullanıcılar elbisenin rengi 3 farklı tonda görüyordu. Optik illüzyonlara ilginin artmasıyla beraber Japon Twitter kullanıcısı Jagarikin tarafından oluşturulan görüntü, binlerce kişinin kafasını karıştırmayı başardı. Gri bir arka planın üzerinde renkli tekerleklerle çevrili gri oklar kullanıcıların ilgisini çekti. Oklar her göründüğünde dairelerin o yöne hareket edeceğini düşünen kullanıcılar, illüzyonun çalışma prensibini çözemedi.

“BEYNİM LAPAYA DÖNDÜ”

Sosyal medyada bir kullanıcı illüzyona “Anlamıyorum. Ne hareket ediyor? Konum değiştiren bir şey görmüyorum. Oklar değişiyor, birkaç saniyede bir dönüyor ve daha küçük oklar ekleniyor. Ancak renk halkaları dışında hiçbir şey hareket etmiyor” yorumunu yaptı. İllüzyona anlam veremediğini ifade eden bir kullanıcı ise, “Burada neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Beynim lapaya döndü” dedi.

“TAMAMEN HAREKET YANILSAMASI”

İllüzyonun gizemini çözen bir sosyal medya kullanıcısı durumun tamamen hareket yanılsamasından oluştuğunu söyledi. Dairelerin iç ve dış kenarlarının hareket yansılmasını yarattığını ifade eden kullanıcı, hareket yanılsamasını yaratmak için kenarların renklendirilmesi ile çekirdekte beliren okların arasındaki zamanlama farkından yararlanıldığını belirtti. Video boyunca dairelerin hiçbir şekilde hareket etmediğini anlatan kullanıcı, tamamen aynı şekilde kaldıklarını ve aynı noktada olduklarını açıkladı.

Herkes bu görseli konuşuyor! Optik illüzyon testi sosyal medyada gündem yarattıHerkes bu görseli konuşuyor! Optik illüzyon testi sosyal medyada gündem yarattı


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