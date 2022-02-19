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Herkes bu görseli konuşuyor! Optik ilizyon testi sosyal medyada gündem yarattı

19.02.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Twitter üzerinden yeni bir optik illüzyon testi gündem oldu. Desenlerin arkasına saklanan rakamları bulmak için büyük bir uğraş veren sosyal medya kullanıcıları arasında test kısa sürede popüler olmayı başardı. Peki sosyal medyanın gündemine yerleşen bu görselde siz hangi rakamları görüyorsunuz?

Herkes bu görseli konuşuyor! Optik ilizyon testi sosyal medyada gündem yarattı

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada kimsenin rengi üzerine anlaşamadığı bir elbise fenomen olmayı başarmıştı. 2015 yılında sosyal medyanın gündemine yerleşen görselde kullanıcılar elbisenin rengini 3 farklı tonda görüyordu. Bu paylaşımla birlikte optik illüzyon testlerine olan ilgi de arttı. Siyah-beyaz çizgili resim içine gizlenen sayılar sosyal medyayı ikiye böldü. Eşit olmayan spirallerle oluşturulan çizgilerin sayıyı görmeyi zorlaştığı belirtilirken kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen isimle ilgili binlerce mesaj geldi

“SORUN BENDE Mİ?”

Sosyal medya kullanıcılar resme baktığında bazen 3 basamaklı bazen ise 4 basamaklı sayılar gördüklerini ifade etti. Doğru sayısının ise “3452839” olduğunu öğrenen kullanıcılar, “Sorun bende mi” şeklindeki yorumlarıyla herkesi gülümsetti.

KONTRAST DUYARLILIĞINI İŞARET EDİYOR

Resmin, nesneler ve arka planlar arasındaki farkın anlaşılması tamamen konstrast duyarlılığıyla alakalı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Optik illüzyon testi de tamamen kontrast duyarlılığı seviyeleri dikkate alınarak hazırlandı. Uzmanlar, daha yüksek kontrast duyarlılığı seviyelerine sahip kişilerin, yedi basamağı hemen görebilme ihtimallerinin artacağını söyledi. Zayıf kontrast duyarlılığının ise katarakt veya glokom gibi göz rahatsızlıklarının bir belirtisi olabileceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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