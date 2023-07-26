MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 5 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti... Nursel Köse'nin nikah fotoğrafı ortaya çıktı! İlk kez paylaştı

5 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti... Nursel Köse'nin nikah fotoğrafı ortaya çıktı! İlk kez paylaştı

26.07.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Nursel Köse, 14 yıldır aşk yaşadığı Ulrich Mertin ile beş yıl önce Danimarka’da sessiz sedasız evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Nursel Köse kural bozdu. Ünlü oyuncu eşiyle fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Başrollerinde Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı Aldatmak dizisinde hayat verdiği Mualla karakteri ile adından söz ettiren Nursel Köse daha önce '72. Koğuş', 'Paramparça', 'Avlu' ve 'Üç Kuruş' gibi yapımlarda da rol almıştı.

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nursel Köse, beş yıl önce Alman müzisyen Ulrich Mertin ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, evlilik yıl dönümlerinde ilk kez nikâh fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

nursel köse

Ulrich Mertin ile fotoğrafını yayınlayan Köse'ye, takipçilerinden "Mutluluklar" mesajı yağdı.

nursel köse 2

Alman müzisyen Ulrich Mertin ise sosyal medya hesabında yer verdiği kareye, "Bugün seninle evlendiğim gündü. Beni her gün kendine âşık ediyorsun" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son görüntüsü herkesi ağlattı! Hasta yatağında bile... Son görüntüsü herkesi ağlattı! Hasta yatağında bile...
Sıcak havalara böyle isyan etti! ‘Afrika sıcakları duası’ olay olduSıcak havalara böyle isyan etti! ‘Afrika sıcakları duası’ olay oldu
Kardeşi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle büyülediKardeşi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Nursel Köse Oyuncu feyza nursel

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Obama ailesini üzen haber! Evlerinin yakınında cesedi bulundu

Obama ailesini üzen haber! Evlerinin yakınında cesedi bulundu

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.