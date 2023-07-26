5 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti... Nursel Köse'nin nikah fotoğrafı ortaya çıktı! İlk kez paylaştı

Başrollerinde Ercan Kesal, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı Aldatmak dizisinde hayat verdiği Mualla karakteri ile adından söz ettiren Nursel Köse daha önce '72. Koğuş', 'Paramparça', 'Avlu' ve 'Üç Kuruş' gibi yapımlarda da rol almıştı.

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nursel Köse, beş yıl önce Alman müzisyen Ulrich Mertin ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, evlilik yıl dönümlerinde ilk kez nikâh fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Ulrich Mertin ile fotoğrafını yayınlayan Köse'ye, takipçilerinden "Mutluluklar" mesajı yağdı.

Alman müzisyen Ulrich Mertin ise sosyal medya hesabında yer verdiği kareye, "Bugün seninle evlendiğim gündü. Beni her gün kendine âşık ediyorsun" ifadelerini kullandı.

