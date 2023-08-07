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  4. 50 yaşındaki Heidi Klum tatilde! İddialı bikinisiyle fiziğini sergiledi

50 yaşındaki Heidi Klum tatilde! İddialı bikinisiyle fiziğini sergiledi

07.08.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 yaşındaki Heidi Klum genç kızlara taş çıkartan görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Klum tatilden pozlarını paylaştı ve neredeyse yok gibi olan bikinisiyle vücudunu sergiledi.

Son birkaç gündür müzisyen eşi Tom Kaulitz ile Capri'de tatil keyfi yapan Heidi Klum sosyal medyayı sallayan pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Süper model Heidi Klum, tatil fotoğrafıyla neden hâlâ herkesin gözdesi olduğunu gösteriyor. 50 yaşındaki model İtalya'da güneşli bir mola sırasında kahverengi ipli bikinisiyle vücudunu sergiledi.

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Eşiyle aşk pozlarını paylaşmasıyla dikkat çeken model geçtiğimiz günlerde bir moda psikoloğunun yorumlarıyla dikkat çekmişti.

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Moda psikoloğu, Heidi'nin 50. yaşının şimdiye kadarki en cüretkâr yılı olduğunu ve pek çok müstehcen poz ve stil içerdiğini söylemişti.

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Yıllara meydan okuyan güzel bu sözleri doğrular nitelikte paylaşımlar yapmaya ve fiziğini sergilemeye devam ediyor.

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