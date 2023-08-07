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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ Gözde Kansu ile birlikte mi? "Çok güzel gülmüştü"

07.08.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan ile Gülgün karakterlerine hayat veren Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun sık sık aralarında ilişki olduğu iddia ediliyordu. Son olarak tatil pozuyla dikkat çeken ikiliden Altuğ bakın ne dedi.

'Yalı Çapkını' dizisinde Orhan ile Gülgün karakterlerine hayat veren Emre Altuğ ile Gözde Kansu'nun bir dönem aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar sonrası Emre Altuğ ve Gözde Kansu, bir açıklama yaparak arkadaş olduklarını ifade etmişti. Ancak ikili aylar sonra verdikleri bir pozla kafaları karıştırdı.

Emre Altuğ, Gözde Kansu ile tatil pozunu 'yakaladı ya' notu ile paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Emre Altuğ bu konuya dair konser öncesi açıklama yaptı.

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"AŞK YAŞAYAN BİZ DEĞİLİZ"

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı açıklamasında "Orada bir şeyler yanlış anlaşıldı. Biz Gözde ile yıllardır çok iyi arkadaşız. Bizi yakıştıranlara diyebilecek bir şeyim yok. Aslında ben o fotoğrafı Gözde'den habersiz çekiyordum. Bir hata yaparak Gözde'nin gördüğünü paylaştım. Kendisi çok güzel gülmüştü ve ben onu paylaşmayı tercih ettim. Dizi çekimleri de yaklaşınca söylentiler arttı ama aşk yaşayan biz değiliz. Başkası varsa onu da siz bulun" dedi.

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Emre Altuğ sosyal medya

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