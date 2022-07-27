50 yıl geçti ama! Eski Bond kızı Jane Seymour, seriye geri dönmek istediğini açıkladı

Ian Fleming'in 1954 tarihli Live and Let Die adlı romanından aynı isimle uyarlanan James Bond filminde Solitaire karakterine hayat veren Seymour, seride yeniden rol almak istediğini itiraf etti. James Bond filminde oynadığında yaşının küçük olduğundan söz eden Seymour, “James Bond filmini çektiğimde 20 yaşındaydım ve neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu." dedi.

Primetime Emmy ve Altın Küre ödüllü televizyon yıldızı, People.com’a yaptığı açıklamada, “Elbette oynardım. Birinin 'Bu Solitaire mi?' dediğini duyar gibiyim.Her zaman James Bond isteğimde açık oldum.” ifadelerini kullanmıştı.



