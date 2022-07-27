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  4. 50 yıl geçti ama! Eski Bond kızı Jane Seymour, seriye geri dönmek istediğini açıkladı

50 yıl geçti ama! Eski Bond kızı Jane Seymour, seriye geri dönmek istediğini açıkladı

27.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Bond kızı Jane Seymour, çıkışından yaklaşık 50 yıl sonra popüler film serisine geri dönmek istediğini açıkladı. Live and Let Die filminde Solitaire karakterine hayat veren Seymour, imkan verilmesi halinde yeniden seride rol almak istediğini belirtti.

50 yıl geçti ama! Eski Bond kızı Jane Seymour, seriye geri dönmek istediğini açıkladı

Ian Fleming'in 1954 tarihli Live and Let Die adlı romanından aynı isimle uyarlanan James Bond filminde Solitaire karakterine hayat veren Seymour, seride yeniden rol almak istediğini itiraf etti. James Bond filminde oynadığında yaşının küçük olduğundan söz eden Seymour, “James Bond filmini çektiğimde 20 yaşındaydım ve neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu." dedi.

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Primetime Emmy ve Altın Küre ödüllü televizyon yıldızı, People.com’a yaptığı açıklamada, “Elbette oynardım. Birinin 'Bu Solitaire mi?' dediğini duyar gibiyim.Her zaman James Bond isteğimde açık oldum.” ifadelerini kullanmıştı.

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