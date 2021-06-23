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500 kilometre pedal çevirdiler! Otobüs yerine bisikletle kültürel tura çıktılar

23.06.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle otobüs yerine bisikletleriyle tura çıkan Aksaray Üniversitesi öğrencileri, 500 kilometrelik pedalın ardından Bilecik’te mola verdi.

500 kilometre pedal çevirdiler! Otobüs yerine bisikletle kültürel tura çıktılar

Geçtiğimiz hafta Aksaray’dan yola çıkan Mehmet Yaman ve Mehmet Erkek adlı iki kafadar, yazın gelmesiyle birlikte tarihi şehirleri gezmek için tura çıkmaya karar verdi. İkili salgını nedeniyle otobüs yerine bisiklet tercih ederken, 500 kilometrelik zorlu yolculuğun ardından Bilecik’e vardılar. Bilecik’te, Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından karşılanan bisikletliler, programları kapsamında Söğüt ve Bilecik’teki tarihi yerleri gezerek, bilgi aldılar. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini de ziyaret eden öğrencilere, Müze Rehberi Muhlis Aydemir, Bilecik ve ilçeleri hakkında bilgiler verdi.

HAYRAN KALDILAR

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Bilecik’te çok iyi karşılandıklarını belirten Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Mehmet Yaman, şehir turu yapmak istediklerini ve bunu otobüs yerine bisiklet ile yapma kararı aldıklarını belirterek,"Turumuz kapsamında Bilecik’in Söğüt ilçesine geldik ve buradaki tarihi yerleri ziyaret ettik. Daha sonra Bilecik’e geldik. Bilecik’in doğal güzellikleri ve tarihi bizleri çok etkiledi. Buradan da sırasıyla Bursa, İstanbul, Çanakkale ve İzmir gibi illeri gezmek istiyoruz. Yolculuğumuza pandemiden dolayı otobüs yerine bisikletle çıkmayı daha uygun ve sağlıklı gördük. Böylece gezdiğimiz şehirleri daha yakından görme fırsatı bulduk. Bilecik’te de çok iyi karşılandık. Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz’a ve belediyemiz yetkililerine konukseverliği dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Tarihi Saat Kulesi, Bilecik Belediye Binası, Şeyh Edebali Türbesi ve Yaşayan Şehir Müzesini gezen öğrenciler, yolculuklarına devam etmek üzere Bilecik’ten ayrıldı.

(İHA)

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Bilecik
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