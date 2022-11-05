2671 yılından geldiğini söyleyen zaman yolcusu kehanetiyle herkesi tedirgin etti! “7 kişi gökten düşecek”

2671 yılından geldiğini söyleyen bir zaman yolcusu 2023 yılında gerçekleşecek olaylara dair insanlığı uyaran bir paylaşımda bulundu. 2023 yılının sonralarında 7 kişinin bölgede uçan hiçbir uçak olmamasına rağmen gizemli bir şekilde gökten düşeceği konusunda uyarıda bulunan Alaric sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. ‘Radianttimetraveller’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Daha önceki sosyal medya paylaşımlarından Alaric, ikiz gezegenler, uzaylı ziyaretçiler ve hatta başka zaman dilimlerine açılan portallar hakkında uyarılarda bulunmuştu. Alaric, “Dikkat! Ben 2671 yılından bir zaman yolcusuyum ve önümüzdeki 5 tarih hakkında sizi uyarmak için buradayım. 30 Kasım 2022: James Webb teleskopu, Dünya'nın aynalı bir versiyonu olan bir gezegen keşfetti. 1 Ocak 2023: Burmuda üçgeni üzerinde uçan bir uçak kayboldu. 3 Mart 2023: Tüm dünyadan okyanustan gelmiş gibi görünen bir mesaj alındı. 15 Mayıs 2023: Başta San Francisco olmak üzere Kaliforniya kıyılarına 750 ft'lik bir mega-tsunami çarptı.. 18 Haziran 2023: 7 kişi gizemli bir şekilde gökten düştü ama o bölgede uçan hiçbir şey yoktu” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye bölen gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı zaman yolcusunun anlattıklarına inanırken bir kısmı ise gerçeği yansıtmadığını dile getirerek tepki gösterdi.