3812 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu geleceğe dair kehanetleriyle şaşırttı! Fotoğrafla kanıt sundu

Kendisini ‘Mary’ ismiyle tanıtan bir kadın sosyal medyada zaman yolculuğu paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 3812 yılından geldiğini söyleyen sözde zaman yolcusu kimliğini ve yüzünü gizlemeyi tercih ederken sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda 3000’li yıllardaki seyahatlerini anlattı. Seyahatleri hakkında bilgi veren Mary’in bilim insanlarının üzerinde çalışmalarını yürüttüğü Mars’a ilişkin söyledikleri merak uyandırdı.

“MARS’TAN FOTOĞRAF GETİRDİM”

YouTube’da yer alan Apex TV adlı kanalda yayınlanan videoda Mary arkadaşlarıyla beraber 3000’li yıllardan geldiklerini iddia etti ve uzay gemilerini göstedi. Gelecekten günümüze ulaştığını belirten Mary, aynı zamanda Mars’a bizzat gittiğini ve oradan da fotoğraf getirdiğini söyledi. Mars’ı birçok binası olan çöle benzettiğini dile getiren Mary, Mars’ı ilginç ve korkutucu bulduğunu söyledi.

Mars’tan çektiğini iddia ettiği fotoğrafı gösteren Mary, dikkatli bakıldığında binaları ve kızıl gezegene ulaşmak için kullandıkları uzay gemilerinin görülebileceğini anlattı. Yalnızca Çinlilerin Mars’ta yaşadığını dile getiren Mary, “Mars'ın tüm dünyayla anlaşması var. En pahalı metallerin %70'i Mars'tan getiriliyor. Mars'taki metaller, gezegenimizdeki gibi değildi. Madenlerde insanların çalıştığını sanıyordum ama sadece robotlar çalışıyor. Bazıları düşünebiliyor ama amaçları sadece çalışmak” dedi.

“39. YÜZYILDAN MERHABA”

Videoda 39. yüzyılda olduğunu iddia eden Mary, teknolojik olarak pek çok şeyin değiştiğini belirtti. Gregoryen takviminin artık kullanmadığını da ayrıntılı olarak anlattı. Mary’in paylaşımına birçok kişi şüpheyle yaklaştı. Hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığı için Mary’in anlattıklarına inanmayanların yanında zaman yolculuğunun mümkün olabileceğini düşünen kullanıcılar da vardı.



