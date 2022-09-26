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  4. 51 çocuğu olan sperm donöründen itiraf! “Ayda 5 kez bağış yapıyorum”

51 çocuğu olan sperm donöründen itiraf! “Ayda 5 kez bağış yapıyorum”

26.09.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kyle Fordy isimli bir adam lezbiyen bir çiftin çocuk sahibi olmasına yardım ettikten sonra gayri resmi olarak spermlerini bağışlamaya başladı ve o zamandan beri dünya çapında bir bağışçıya dönüştü. Sperm donörü olmanın bilinmeyen yönlerinden söz eden Fordy’in açıklamaları gündem yaratmayı başardı.

51 çocuğu olan sperm donöründen itiraf! “Ayda 5 kez bağış yapıyorum”

ABD ve Birleşik Krallık'ı gezen ve annelerin çocuk sahibi olmalarına yardımcı olan bir seri sperm bağışçısı, olağandışı uygulaması hakkında konuştu ve bazen işin içine cinsel ilişkinin de dahil olduğunu açıkladı. Uygulamanın dünya genelinde popüler olmasına rağmen bilinmeyen pek çok noktasının olduğunu ifade eden Fordy bu işe tamamen insanlara iyilik yapma isteğiyle başladığını söyledi.

LEZBİYEN BİR ÇİFTLE BAŞLADI

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Sperm donörü olma fikrinin hiç olmadığını ifade eden Fordy, lezbiyen bir arkadaşının eşiyle çocuk sahibi olmak istemesi üzerine onlara yardım etmek için ilk bağışını yaptığını dile getirdi. Bu bağışın sonrasında tarafların mutlu olduğunu gördüğünü söyleyen Fordy, dünyanın değişik noktalarındaki kadınlara yardım etmek için bir web sitesi kurdu ve spermlerini bağışlamaya başladı.

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“HİÇBİR MADDİ KAZANCIM YOK”

Şimdiye kadar 51 çocuğunun doğduğunu ve 14 tanesini yolda olduğunu ifade eden Fordy, GB News’e yaptığı açıklamasında, “Ayda 5 kez bağış yapıyorum. Bu durum kadınların benimle iletişime geçme sıklığına göre değişiklik gösteriyor. Hiçbir maddi kazancım yok ve para almıyorum” dedi.

Spermlerini genellikle suni bir şekilde kadınlara ulaştırdığını dile getiren Fordy, “Bazen kadınlar doğal yolla hamile kalmak istiyor. Bağışlarımın %10’u seks içeriyor. Bazen doğan çocuklarım tanışıyorum. Bu garip bir duygu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sperm donör
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