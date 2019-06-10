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52 bin dolar maaşla onunla birlikte dünyayı gezecek birini arıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 10.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

26 yaşındaki milyoner iş adamı, 52 bin dolar maaşla yanında seyahat edecek ve lüks otellerde konaklayacak kişisel asistan arıyor.

52 bin dolar maaşla onunla birlikte dünyayı gezecek birini arıyor!

Sizin de aklınıza işinizden istifa edip sonu olmayan bir tatile çıkmak gelmiyor mu bazen? Her ne kadar böyle bir şey hayallerde bile mümkün olmasa da hem çalışıp hem de harika bir tatil yapacağınız iş imkanları var aslında. 26 yaşındaki Avustralyalı iş adamı Matthew Lepre’nin iş ilanı tam da bu kriterlere uygun gibi. Lepre, kendisiyle dünyayı dolaşacak, lüks otellerde ücretsiz olarak kalacak yeni asistanına 52 bin dolar maaş teklif ediyor. İnsanların “hayallerimdeki iş” dedikleri böyle bir şey olsa gerek.

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Matthew Lepre Sidney’de yaşayan 26 yaşında, aylık 120 bin dolar kazancı olan bir e-ticaret uzmanı.

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Sidney’de yaşayan Matthew, geçen yıl seminerler vermek ve yeni iş imkanlarını araştırmak için Japonya, Dubai, ABD, Hawaii gibi yerleri dolaşmış.

Şimdilerde ise bu seyahatlerinde yanında olacak, kendisiyle birlikte lüks otellerde konaklayacak bir asistan arıyor.

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Elbette bu sadece gezmekten ibaret bir iş değil, gittikleri ülkelerde yeni iş imkanlarının geliştirilmesinde Matthew’a yardımcı olacak.

Matthew bu iş için 52 bin dolar maaş teklif ediyor, bu rakamın sadece başlangıç maaşı olduğunu da belirtelim.

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Kişinin tecrübesine ve başarılarına göre maaş yükseliyor, ayrıca seyahat ve konaklama masraflarının hepsi de Matthew’a ait.

Bu iş için gerekli şartları şu şekilde sıralamış Matthew:

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  • Aynı anda birçok işi yapabilmek.
  • Ulusal ve uluslararası seyahatlerin programlarını hazırlamak.
  • İleri düzeyde bilgisayar bilgisi
  • Sosyal medya ile yakından ilgili olmak
  • Üstün organizasyon becerisine sahip olmak
  • Detaylara dikkat etmek
  • Çok çalışmaya hazır olmak
  • En az 12 ay geçerli bir pasaport sahibi olmak
  • İş konusunda proaktif bir bakış açısına sahip olmak
  • Son derece dakik olmak

Matthew’ın alacağı asistan onunla birlikte dünyayı dolaşırken bir yanda da devam eden işlerini takip edecek.

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Sadece takip etmekle kalmayıp yeni fikirler, yeni bakış açıları geliştirmesini de istiyor Matthew.

Yeni işe alacağı kişinin birkaç ayda bir dünyanın farklı bir ülkesine gitmeye hazır olması gerektiğini belirtiyor.

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Bir yandan iş yaparken diğer yandan seyahat etmek benim hayalimdi diyor Matthew ve bu hayalimi başka biriyle daha paylaşmak istiyorum diye ekliyor.

23 yaşında üniversiteyi bırakarak e-ticaret işine giren Matthew bu alanda büyük bir başarı yakalamış ve kısa sürede milyoner olmuş.

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Çocukluktan beri hayalini kurduğu hayatı yaşadığını ifade eden Matthew, şimdi bu hayalime ortak olacak bir yardımcı arıyorum diyor.

Ancak bunun bir tatil fırsatı olmadığını ifade eden Matthew, çok yoğun olan işlerimiz arasında bana destek olacak, yardım edecek ve işleri benim için bir parça olsun kolaylaştıracak güvenilir birini arıyorum diyor.

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Kısacası bu iş son derece keyifli olduğu kadar bir o kadar da yorucu bir iş aslında, ancak keyifle çalışacağınızın garantisini veriyor Matthew.

Eğer çok çalışmayı, iyi para kazanmayı ve seyahat etmeyi seviyorsanız bu iş için “hayalimdeki iş” diyebilirsiniz.

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Sosyal medya ile yakından ilgili, organizasyon becerileri yüksek, bilgisayardan iyi anlayan ve seyahat etmeye bayılan biriyseniz belki de Matthew’un yeni asistanı siz olabilirsiniz?

Eğer bu iş tam bana göre diyorsanız aşağıdaki linkten başvurunuzu yapabilirsiniz, kim bilir belki de hayallerinize açılan kapı burasıdır.

https://ecomwarrioracademy.com/we-are-hiring/

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