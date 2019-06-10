52 bin dolar maaşla onunla birlikte dünyayı gezecek birini arıyor!

Sizin de aklınıza işinizden istifa edip sonu olmayan bir tatile çıkmak gelmiyor mu bazen? Her ne kadar böyle bir şey hayallerde bile mümkün olmasa da hem çalışıp hem de harika bir tatil yapacağınız iş imkanları var aslında. 26 yaşındaki Avustralyalı iş adamı Matthew Lepre’nin iş ilanı tam da bu kriterlere uygun gibi. Lepre, kendisiyle dünyayı dolaşacak, lüks otellerde ücretsiz olarak kalacak yeni asistanına 52 bin dolar maaş teklif ediyor. İnsanların “hayallerimdeki iş” dedikleri böyle bir şey olsa gerek.
Sidney’de yaşayan Matthew, geçen yıl seminerler vermek ve yeni iş imkanlarını araştırmak için Japonya, Dubai, ABD, Hawaii gibi yerleri dolaşmış.
Elbette bu sadece gezmekten ibaret bir iş değil, gittikleri ülkelerde yeni iş imkanlarının geliştirilmesinde Matthew’a yardımcı olacak.
Kişinin tecrübesine ve başarılarına göre maaş yükseliyor, ayrıca seyahat ve konaklama masraflarının hepsi de Matthew’a ait.
Sadece takip etmekle kalmayıp yeni fikirler, yeni bakış açıları geliştirmesini de istiyor Matthew.
Bir yandan iş yaparken diğer yandan seyahat etmek benim hayalimdi diyor Matthew ve bu hayalimi başka biriyle daha paylaşmak istiyorum diye ekliyor.
Çocukluktan beri hayalini kurduğu hayatı yaşadığını ifade eden Matthew, şimdi bu hayalime ortak olacak bir yardımcı arıyorum diyor.
Kısacası bu iş son derece keyifli olduğu kadar bir o kadar da yorucu bir iş aslında, ancak keyifle çalışacağınızın garantisini veriyor Matthew.
Sosyal medya ile yakından ilgili, organizasyon becerileri yüksek, bilgisayardan iyi anlayan ve seyahat etmeye bayılan biriyseniz belki de Matthew’un yeni asistanı siz olabilirsiniz?
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