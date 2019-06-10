52 bin dolar maaşla onunla birlikte dünyayı gezecek birini arıyor!

Sizin de aklınıza işinizden istifa edip sonu olmayan bir tatile çıkmak gelmiyor mu bazen? Her ne kadar böyle bir şey hayallerde bile mümkün olmasa da hem çalışıp hem de harika bir tatil yapacağınız iş imkanları var aslında. 26 yaşındaki Avustralyalı iş adamı Matthew Lepre’nin iş ilanı tam da bu kriterlere uygun gibi. Lepre, kendisiyle dünyayı dolaşacak, lüks otellerde ücretsiz olarak kalacak yeni asistanına 52 bin dolar maaş teklif ediyor. İnsanların “hayallerimdeki iş” dedikleri böyle bir şey olsa gerek.

Matthew Lepre Sidney’de yaşayan 26 yaşında, aylık 120 bin dolar kazancı olan bir e-ticaret uzmanı.

Sidney’de yaşayan Matthew, geçen yıl seminerler vermek ve yeni iş imkanlarını araştırmak için Japonya, Dubai, ABD, Hawaii gibi yerleri dolaşmış.

Şimdilerde ise bu seyahatlerinde yanında olacak, kendisiyle birlikte lüks otellerde konaklayacak bir asistan arıyor.

Elbette bu sadece gezmekten ibaret bir iş değil, gittikleri ülkelerde yeni iş imkanlarının geliştirilmesinde Matthew’a yardımcı olacak.

Matthew bu iş için 52 bin dolar maaş teklif ediyor, bu rakamın sadece başlangıç maaşı olduğunu da belirtelim.

Kişinin tecrübesine ve başarılarına göre maaş yükseliyor, ayrıca seyahat ve konaklama masraflarının hepsi de Matthew’a ait.

Bu iş için gerekli şartları şu şekilde sıralamış Matthew:

Aynı anda birçok işi yapabilmek.

Ulusal ve uluslararası seyahatlerin programlarını hazırlamak.

İleri düzeyde bilgisayar bilgisi

Sosyal medya ile yakından ilgili olmak

Üstün organizasyon becerisine sahip olmak

Detaylara dikkat etmek

Çok çalışmaya hazır olmak

En az 12 ay geçerli bir pasaport sahibi olmak

İş konusunda proaktif bir bakış açısına sahip olmak

Son derece dakik olmak

Matthew’ın alacağı asistan onunla birlikte dünyayı dolaşırken bir yanda da devam eden işlerini takip edecek.

Sadece takip etmekle kalmayıp yeni fikirler, yeni bakış açıları geliştirmesini de istiyor Matthew.