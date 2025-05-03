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53 yıl önce fırlatılmıştı! 242 kilometre hızla Dünya'ya düşecek... Uzman isim tarih verdi

1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından fırlatılan Kosmos 482 adlı uzay aracı, yıllar sonra Dünya'ya düşecek. Uzman isim tarih verip ne kadar hızla düşeceğini açıkladı.

53 yıl önce fırlatılmıştı! 242 kilometre hızla Dünya'ya düşecek... Uzman isim tarih verdi

1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından fırlatılan Kosmos 482 adlı uzay aracı, 53 yıl sonra kontrolsüz biçimde Dünya’ya düşebilir.

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Sözcü'nün derlediği habere göre, fırlatma aşamasında yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya yörüngesinden çıkamayan uzay aracının büyük kısmı ilk on yıl içinde atmosfere girerek yok olmuştu. Bilim insanlarına göre bu metal cisim önümüzdeki günlerde kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşebilir.

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TARİH VERİLDİ

Hollandalı gökbilimci Marco Langbroek, bu yarım tonluk parçanın 10 Mayıs civarında atmosfere yeniden gireceğini tahmin ediyor. Yaklaşık 242 kilometre hızla yere çarpacak olan araçla ilgili “Risk tamamen yok değil ancak çok büyük bir endişe duymaya gerek yok” dedi. Ayrıca düşme riskinin her yıl gerçekleşen rastgele meteor olaylarına benzer olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
uzay uzay aracı
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