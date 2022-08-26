54 yaşındaki ünlü oyuncu Donna D'Errico kendini hediye paketi yaptı!

Kısa süre önce erotik içeriklerin satıldığı bir platforma katılan 54 yaşındaki oyuncu Donna D'Errico, internette neredeyse hiç poz veremeyecek kadar yaşlı olduğu iddialarına yanıt verdikten sonra kendisini hediye paketi yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti.

Takipçilerine, "Sadece iyi hissediyorum, seksi hissediyorum. Cesur hissetmek.. Kendimi kırmızılar içinde dans ederken yayınlamak istedim." notunu düştü.

1989’da başlayıp 2001 yılına kadar süren meşhur Sahil Güvenlik dizisinde ün kazanan Donna D’Errico, yaşından dolayı kendisini eleştirenlere, "Sizi şaşırtabilecek bir şey söyleyeyim. Aslında tam anlamıyla ne istersem onu giyebilir ve yapabilirim" demişti.



