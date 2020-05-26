MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 56 yaşındaki Hülya Avşar'dan olay poz!

56 yaşındaki Hülya Avşar'dan olay poz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 10:11 | Son Güncelleme

Ünlüler dünyasının sosyal medyadaki son akımlarından biri de bornozlu fotoğraflar oldu. İşte bu akıma uyan son isim de Hülya Avşar oldu.

Koronavirüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla dikkat çekiyor.

Avşar şimdi de bornozlu fotoğraflarını yayınladı.

Avşar'ın Instagram hesabından paylaştığı bornozlu fotoğraflarına takipçilerinden beğeni yağdı.

Bornozlu ünlüler

HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR
HÜLYA AVŞAR

Selin Ciğerci

Selin Ciğerci
Gökhan Çıra ile kısa süre önce evlenen Selin Ciğerci bornozlu pozuyla olay oldu.

SEREL YERELİ

SEREL YERELİ
Serel Yereli, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaşarak akıma uyan isimler arasında.

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel
Oyunculuktaki performansıyla adından söz ettiren şimdilerde ise sadece müzik ve tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Bergüzar Korel, bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar
Sosyetik güzel Eda Taşpınar da akıma uydu ve arkadaşıyla birlikte çekilen bornozlu pozunu paylaştı.

Burcu Binici

Burcu Binici
Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de rol alan oyuncu Burcu Binici de akıma katıldı.

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün bornozlu paylaşımı yüz binlerce beğeni aldı.

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
Daha önce bu akıma katılan, 2003 Miss Turkey ikinci güzeli ünlü manken Özge Ulusoy yeni bir paylaşım daha yaptı.

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
Ulusoy daha önce de bornozlu paylaşım akımına uymuştu.
Bornuzlu poz verme modasına Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan da katıldı. Altuğ hem makyajsız hem de bornozlu haliyle yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu.

SABA TÜMER

SABA TÜMER
Barbados'ta tatil yapan Saba Tümer, otel odasında çekildiği bornozlu fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy evinin salonunda çekildiği bornozlu fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı.

CANSU TAŞKIN

CANSU TAŞKIN
Instagram fenomeni Cansu Taşkın da bornozlu fotoğrafını paylaştı. Göğüs dekoltesini kelebekle kapatan Taşkın 'Bornoz modası varmış' notunu yazdı.

ÖYKÜ GÜRMAN

ÖYKÜ GÜRMAN
Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncusu Öykü Gürman da modaya uyan ünlüler arasında. Gürman'ın bu pozuna beğendi yağdı.

DİDEM SOYDAN

DİDEM SOYDAN
Seksi model yataktan yaptığı paylaşıma "Kim bu kız? / Aa benmişim" yazdı.

TUBA ÜNSAL

TUBA ÜNSAL
Ünsal da modaya uydu! Miami'de bulunan Ünsal, paylaşımına, "Benimki kara sevdaydı anlayış gösterin. Çünkü ben kendimi anlayamadım. Siz beni anlayın. Ben sizi çok eskiden sevmiştim" notunu düştü. Ünsal'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İREM SAK

İREM SAK
Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.
Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.

ALEYNA TİLKİ

ALEYNA TİLKİ
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BÜLENT ERSOY

BÜLENT ERSOY
Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.

GÖKSEL

GÖKSEL
Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.

MİNE TUGAY

MİNE TUGAY

ÖZGE ULUSOY

ÖZGE ULUSOY

HÜLYA AVŞAR

HÜLYA AVŞAR

ŞEYMA SUBAŞI

ŞEYMA SUBAŞI

BAHAR CANDAN

BAHAR CANDAN

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

17 yaşındaki genç kıza kabusu yaşattılar

17 yaşındaki genç kıza kabusu yaşattılar

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

4 ilimizde koronavirüs yeniden kendini gösterdi! Vakalar artıyor

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

Paylaşımını hemen sildi! 'Melisa'nın babasının da...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Survivor'dan elenen Mert'ten ilk paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'dan Instagram rekoru kırdığı canlı yayın sonrası itiraf!

Acun Ilıcalı'dan canlı yayın sonrası itiraf!

Demet Akalın: Ben bayağı müsrifmişim!

İtiraf etti! 'Ben bayağı müsrifmişim'

Linet'in değişimi şaşkına çevirdi! Onu böyle tanımıştık...

Onu böyle tanımıştık! Son hali inanılmaz...

Pınar Altuğ'a yapılan olumsuz yorumların arkası kesilmiyor

Tepki çeken yorum! 'Ne o buruş buruşsun'

Gülben Ergen Mücbir Sebepler'e konuk oldu

Instagram'da bayram eğlencesi! Gülben Ergen konuk oldu

Serel Yereli güneşi görünce mayoyla parka gitti

Güneşi görünce mayoyla parka gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.