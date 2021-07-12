57 yaşındaki Hülya Avşar ipli bikiniyle poz verdi

57 yaşındaki Hülya Avşar, cesur pozuyla sosyal medyayı salladı. Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar, dizi final yapınca soluğu her sene olduğu gibi Ayvalık’taki evinde aldı. Yaz sezonunu açtığı günden beri birbirinden iddialı paylaşımlar yapan Hülya Avşar bu sefer ipli bikiniyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Hülya Avşar, siyah bikinisi ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Avşar'ın cesur paylaşımı binlerce beğeni alırken photoshop iddiaları ayyuka çıktı. Güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Hülya Avşar'dan iddialara herhangi bir cevap gelmezken paylaşım sosyal medyada tartışma konusu oldu.



