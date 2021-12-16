58 kilo vermişti! Yeşim Ceren Bozoğlu "Photoshop yok" diyerek paylaştı

Doktorlar, Geniş Aile ve O Hayat Benim gibi pek çok dizide rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle gündeme zaman zaman geliyor. Yeşim Ceren Bozoğlu mide küçültme ameliyatı sonrası 58 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü.

İddialı tarzıyla gündeme gelen ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Bozoğlu Annemizi Saklarken dizisiyle ekrana döndü. Yeşim Ceren Bozoğlu çekimler öncesi gittiği tatilden karelerini sosyal medyadan paylaşınca dikkat çekti.

Yeşim Ceren Bozoğlu bikinili pozlarına "Photoshop yok işte burada, deniz var, güneş var hemşirelik var, kardeşlik var bu fotoğraflarda. En saf ve en doğal halimiz işte, geçtiğimiz yazdan, kendi minyatür çetemizin cennetinde. Doğada kıyas yok, şikayet yok, zaman yok, ego yok, israf yok, ne güzel değil mi?" notunu düştü.

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun bu pozlarına beğeni yağdı. Ünlü oyuncuya "Doğallığın ne güzel" yorumları yağdı.



