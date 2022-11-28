58 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmacıyla nefes kesti! Kasığını da...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, sahne çalışmalarına geri döndü. Dün bir mekanda sahne alan Hülya Avşar, derin kasık dekoltesiyle, hemcinlerine adeta nispet yaptı.

58 yaşındaki Hülya Avşar, iddialı kostümüyle, kendisini izlemeye gelenleri adeta büyüledi.

İddialı sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen'i akıllara getiren Hülya Avşar, halâ iddialı olduğunu ortaya koydu.

Beline kadar uzanan derin yırtmaçlı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hülya Avşar'ın, paylaşımını yoruma kapatması dikkat çekti.



58 yaşındaki Avşar'ın paylaşımı kız sürede 20 bin'e yakın beğeni aldı.





