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58 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmacıyla nefes kesti! Kasığını da...

28.11.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Sahne aldığı mekandan paylaşım yapan Avşar, sahne kostümüyle kendine hayran bıraktı. Derin dekoltesiyle göz kamaştıran Avşar'ın, paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

58 yaşındaki Hülya Avşar derin yırtmacıyla nefes kesti! Kasığını da...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, sahne çalışmalarına geri döndü. Dün bir mekanda sahne alan Hülya Avşar, derin kasık dekoltesiyle, hemcinlerine adeta nispet yaptı.

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58 yaşındaki Hülya Avşar, iddialı kostümüyle, kendisini izlemeye gelenleri adeta büyüledi.

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İddialı sahne kostümleriyle sık sık gündem olan Gülşen'i akıllara getiren Hülya Avşar, halâ iddialı olduğunu ortaya koydu.

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Beline kadar uzanan derin yırtmaçlı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Hülya Avşar'ın, paylaşımını yoruma kapatması dikkat çekti.

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58 yaşındaki Avşar'ın paylaşımı kız sürede 20 bin'e yakın beğeni aldı.
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