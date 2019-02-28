5G çözümleriyle hayatı hiç olmadığı kadar hızlandıracak

5G ile birlikte operatörlerin gelirlerinde artış beklenirken, aynı zamanda 15 milyondan fazla istihdamın da gerçekleşmesi bekleniyor. 5G şimdiye kadar hep karmaşık bir teknoloji olarak görünüyordu. Huawei ise bu karmaşayı ortadan kaldırarak işleri daha basit hale getirmeyi amaçlıyor. Böylelikle verimliliğin de artması muhtemel.

5G’nin en önemli özellikleri olarak düşük gecikmen ile yüksek kapasiteden söz edebiliriz. Kurulumlar büyük alanlarda yapılabildiği gibi küçük alanlara özel çözümler de mevcut. Örneğin, 32TR adı verilen anten, yalnızca 20KG ağırlığında ve kurulumu 32 dakikada tamamlanabiliyor. Bu antenden Güney Kore’de 10 binden fazla sitede kurulmuş durumda. En iyi kapsama alanı için de 64TR antenler tercih ediliyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nda da Huawei’nin gelişmiş çözümleri mevcut.

4G’de yapmış olduğunuz her yatırım, aslında 5G’nin bir bazı. Huawei, 4G ekipmanları kullanılarak 5G kullanıcı deneyimi sağlayabiliyor. Çünkü 4G ve 5G’nin birlikteliği yaklaşık 10-15 sene daha sürecek ve bu süreçte var olan ekipmanları daha verimli kullanmak gerek. Örneğin Huawei’nin 5G Microwave teknolojisi sayesinde, bulunduğunuz bölgede fiber olmasa bile 5G deneyimi yaşanabilecek.