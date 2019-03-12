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5G ile yenilikler geliyor, ama yeni tehlikeler de kapıda!

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TEKNOLOJİ  | 12.03.2019 10:45 | Son Güncelleme

Son dönemde 5G, akıllı ev ve akıllı şehir teknolojileri üzerine pek çok çalışma var, pek çok bilgi paylaşılıyor. 5G’nin hayatımızda yaygın hale gelmesiyle birlikte yalnızca akıllı telefonlar ve bilgisayarlarımız değil, aynı zamanda pek çok elektronik cihazın kullanım tipi değişecek ve bu sayede hayat ile teknolojinin birbirine yakınlığı daha da artacak.

5G ile yenilikler geliyor, ama yeni tehlikeler de kapıda!

Evlerimizdeki pek çok elektronik cihaz, aynı ağ üzerinden bağlantılı hale gelecek ve çoğu zaman uzaktan erişim ile pek çok şeyi kontrol edebileceğiz. Tabii “akıllı ev” unsurunun yaygınlaşmasıyla birlikte “akıllı şehir” unsuru da daha gerçekçi bir boyuta kavuşacak. Böylelikle gerek özel yaşantımızda gerekse de iş yaşantımızda pek çok işimizi daha hızlı halledebilecek, yeni çözümler üretebileceğiz, ama… 5G ve diğer yeni teknolojilerle birlikte yeni tehlikeler de kapıda…

MWC 2019 kapsamında Kaspersky Lab Kidemli İş Geliştirme Müdürü Sergey Kravchenko ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kravchenko, herkesi “güvenlik yazılımı” kullanma konusunda uyarıyor. Özellikle de 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni tehlikelerin artacağını belirten Kravchenko, artık güvenlik önlemlerinin daha geniş kitlelerce bilinçli şekilde kullanılması gerektiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
5G telefon bilgisayar elektronik cihaz

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