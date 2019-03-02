5G’nin önceki jenerasyonlardan farkı

Artık 4.5G’nin de eskimeye başladığını söyleyebiliriz. 5G üzerine yapılan pek çok çalışma var ve önümüzdeki günlerde bu çalışmaların nimetlerini hepimiz göreceğiz. Burada ciddi bir fark olarak, önceki bağlantı teknolojileri için operatörlerden altyapı detaylarına kadar pek çok unsur ilk etapta hazır değildi. 5G’de ise her şey hazır durumda.

Huawei, Türkiye’de ilk etapta “hava fiberi” ismini verdiği servisine önem veriyor. Zira günümüzde hâlâ pek çok eve fiber altyapı ulaştırılamıyor. Huawei de yeni bir altyapı için kazarak hareket etmek yerine, hava fiberi ile havadan çözümü öneriyor. Ayrıca pek çok Huawei ürünü de bu teknolojilere destek veriyor.

Firma, ülkemizdeki 3 operatörle de 5Gtestlerine devam ediyor. Öte yandan, Ankara’da BTK koordinatörlüğünde hazırlanan 5Gvadisi de deneyimler için hazır durumda.

Peki ya yapay zekâ ve nesnelerin interneti tarafında nasıl çalışmalar var?

Huawei Türkiye, 5Gnin önceki bağlantı teknolojilerine kıyasla daha karmaşık ve koordinasyonu zor bir teknoloji olduğunu belirtiyor. Bu sebeple de yönetim ve servis ulaşımı için hazırladığı yapay zekâ destekli çözümler var. Tabii bankacılık ve sağlık sektörü gibi kurumsal tarafta da yapay zekâlı çözümler olacak.