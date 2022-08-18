Karısı doğum yaptığı anları paylaşan adamın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Kendisine ve sevdiklerine anı kalması için Danielle Foord isimli bir kadın hastanede doğum yaptığı anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. 41 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerde kadının doğum sancısı çektiği anlarda elini tutan kocasının midesinin bulandığı ve öğürmesine engel olamadığı anlar viral oldu.

“BİR MOLAYA İHTİYACI VAR”

Doğum sancısıyla hastane yatağında uzanan ve bir anda da kızlarının doğması için mücadele veren Daniella Foord’un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kocası elini sımsıkı tutarken doğum sancılarını yönetmeye çalışan Foord gönderisine, “Kızımızı dışarı itmeye çalışırken kocam kendisine engel olamadan öğürmeye başladı. Bir molaya ihtiyacı var. Ona sözüm yok” notunu ekledi.