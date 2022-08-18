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Karısı doğum yaptığı anları paylaşan adamın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

18.08.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Danielle Foord ismiyle paylaşım yapan bir kadın doğum yaptığı anları sosyal medyadan yayınladı. Kadının doğum sancısı çektiği anlarda kocasının tepkisi sosyal medya kullanıcıların dikkatini çekti. Karısı doğum yaparken stresten midesi bulanan adam öğürmesine engel olmayınca sosyal medyada viral oldu.

Kendisine ve sevdiklerine anı kalması için Danielle Foord isimli bir kadın hastanede doğum yaptığı anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. 41 milyon izlenmeye ulaşan görüntülerde kadının doğum sancısı çektiği anlarda elini tutan kocasının midesinin bulandığı ve öğürmesine engel olamadığı anlar viral oldu.

“BİR MOLAYA İHTİYACI VAR”

Doğum sancısıyla hastane yatağında uzanan ve bir anda da kızlarının doğması için mücadele veren Daniella Foord’un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Kocası elini sımsıkı tutarken doğum sancılarını yönetmeye çalışan Foord gönderisine, “Kızımızı dışarı itmeye çalışırken kocam kendisine engel olamadan öğürmeye başladı. Bir molaya ihtiyacı var. Ona sözüm yok” notunu ekledi.
Sosyal medyada kısa sürede popüler olan görüntüleri kullanıcılar adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Burada bir yaşam mücadelesi veren bir adam var” yorumunu yaptı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Zavallı adam. Görünüşe göre bayılmamak için elinden geleni yapıyor” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise esprili bir dille, “Erkekler doğumdan kendi yöntemleriyle geçiyor.” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya mide bulantısı doğum
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