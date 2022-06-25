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  4. 4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular! Geri geldiklerinde minik kızın cansız bedeniyle karşılaştılar

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular! Geri geldiklerinde minik kızın cansız bedeniyle karşılaştılar

25.06.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın Ramhormoz kentinde yaşanan bir olay ülkede büyük tepkiye neden oldu. Yerel basında adı yalnızca Sadia olarak verilen 4 yaşındaki kız çocuğunu ebeveynleri arabada kilitli bir şekilde bırakarak cenaze törenine gitti. Küçük kız stres, aşırı ısı yoğunluğu ve oksijensizliğe daha fazla dayanamadığı için hayatını kaybetti.

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular! Geri geldiklerinde minik kızın cansız bedeniyle karşılaştılar

İran’ın Ramhormoz kentinde adı Sandia olarak açıklanan 4 yaşındaki kız çocuğu ve ailesi bir akrabalarının cenaze törenine katılmak istedi. Kardeşinin ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan anne ve eşi cenaze yerine geldiklerinde arabada uyuyan 4 yaşındaki kızlarını almayı unuttu. Arabanın kapılarını kilitleyen anne ve baba kızlarının içerde olduğunu fark etmeden cenazenin olduğu yere doğru yürüdü. Sıcaklığın 49 dereceye ulaştığı arabada kilitli kalan kız çocuğu ise hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda bilinci kapalı baygın halde bulunan Sandia’nın sıcak çarpması ve boğulma nedeniyle öldüğü doğrulandı.

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AİLESİ PERİŞAN OLDU

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Ramhormoz'un adli tıp departmanı başkanı Dr Gholamreza Haidarnejad, "Genç bir çift, küçük kızın teyzesinin cenazesine gittiklerinde dört yaşındaki çocuklarını bir arabada uyurken bıraktı. Çocuğu uyandırmamaya karar veren anne ve baba cenazede yaşadıkları sıkıntıdan dolayı onu unuttular. Çocuk sıcak ve güneşli havada birkaç saat arabada kaldı ve araba kapıları da kilitliydi” dedi.

Doktor, çocuğun stres, ısı yoğunluğu ve oksijen eksikliği nedeniyle öldüğünü de sözlerine ekledi. Acılı anne ve baba ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İran
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