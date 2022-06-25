4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular! Geri geldiklerinde minik kızın cansız bedeniyle karşılaştılar

İran’ın Ramhormoz kentinde adı Sandia olarak açıklanan 4 yaşındaki kız çocuğu ve ailesi bir akrabalarının cenaze törenine katılmak istedi. Kardeşinin ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan anne ve eşi cenaze yerine geldiklerinde arabada uyuyan 4 yaşındaki kızlarını almayı unuttu. Arabanın kapılarını kilitleyen anne ve baba kızlarının içerde olduğunu fark etmeden cenazenin olduğu yere doğru yürüdü. Sıcaklığın 49 dereceye ulaştığı arabada kilitli kalan kız çocuğu ise hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda bilinci kapalı baygın halde bulunan Sandia’nın sıcak çarpması ve boğulma nedeniyle öldüğü doğrulandı.

AİLESİ PERİŞAN OLDU

Ramhormoz'un adli tıp departmanı başkanı Dr Gholamreza Haidarnejad, "Genç bir çift, küçük kızın teyzesinin cenazesine gittiklerinde dört yaşındaki çocuklarını bir arabada uyurken bıraktı. Çocuğu uyandırmamaya karar veren anne ve baba cenazede yaşadıkları sıkıntıdan dolayı onu unuttular. Çocuk sıcak ve güneşli havada birkaç saat arabada kaldı ve araba kapıları da kilitliydi” dedi.

Doktor, çocuğun stres, ısı yoğunluğu ve oksijen eksikliği nedeniyle öldüğünü de sözlerine ekledi. Acılı anne ve baba ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.



