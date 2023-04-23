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6 gol, 2 penaltı! Galatasaray Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında darbe aldı

23.04.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray 3-1 geriye düştüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar puanını 70'e yükseltirken, şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı. İşte detaylar...

6 gol, 2 penaltı! Galatasaray Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı, şampiyonluk yarışında darbe aldı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin 31'inci hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Heyecan katsayısı yüksek mücadelede tam 6 gol kaydedilirken, Sarı-Kırmızılılar 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 70'e, Karagümrük ise 41'e yükseltti.

İLK TEHLİKE KARAGÜMRÜK'TEN

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Henüz karşılaşmanın başında kullanılan kornerde sol taraftan Bertolacci'nin pasında eski Galatasaraylı Diagne topla buluştu ancak Muslera gole izin vermedi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

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Rashica'nın harika ara pasıyla sağ taraftan bindiren Boey arka direkteki Kerem'i gördü ve Kerem boş kaleye topu göndererek henüz üçüncü dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

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ZANIOLO KARŞI KARŞIYA...

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Galatasaray'da Sacha Boey ve Rashica'nın taşıdığı topta Kerem Aktürkoğlu Zaniolo'yu gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Zaniolo net fırsattan faydalanamadı.

DIAGNE BOŞ GEÇMEDİ

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Mücadelenin Andrea Bertolacci'nin savunma arkasına topuna hareketlenen Mbaye Diagne'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla skora denge geldi.

MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA!

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Beraberlik golünün henüz 8 dakika sonrasında Muslera'nın hatalı pasında topla buluşan Saba Lobjanidze'nin sağ kanattan ortasına Fabio Borini'nin ön direkte yaptığı vuruşla konuk ekip geriden gelerek öne geçti.

ASLAN ŞOKTA...

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Dakikialar 30'u gösterdiği sırada ise Saba Lobjanidze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla ortasına Sacha Boey'nin ters kafa vuruşu direkten dönerken sonrasında Fabio Borini'nin boş kaleye yaptığı vuruş konuk ekip adına farkı 2'ye çıkardı.

PENALTI VE GOL

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İlk yarının son bölümünde baskıyı arttıran Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun savunmadan seken ve sonrasında Lawrence Nicholas'ın müdahalesine ilişkin VAR incelemesi sonucunda Lawrence'ın elle müdahalesini tespit eden Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sergio Oliveira, Galatasaray adına farkı 1'e indirdi.

ICARDI PANENKA DENEDİ AMA...

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Karşılaşmanın 64. dakikasında ikinci kez penaltı kazanan Galatasaray'da 60'ıncı dakikada oyuna giren Icardi topun başına geçti. Panenka vuruşu deneyen yıldız oyuncu başarılı olamazken, top kaleci Batuhan Şen'de kaldı.

SKORA DENGE GELDİ

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Oyunun son bölümünde rakip kaleyi abluka altına alan Sarı-Kırmızılılar Sacha Boey ile golü buldu.

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