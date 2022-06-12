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  4. 6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Mahrem yerlerine silah sokmaya varan işkencelere maruz kaldı

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Mahrem yerlerine silah sokmaya varan işkencelere maruz kaldı

12.06.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mariupol'un eteklerinde yaşayan Nastya isimli genç kadın, Ukrayna medyasına yaşadığı bölgenin Vladimir Putin'in birlikleri tarafından ele geçirilmesinin ardından yaşadığı çileyi anlattı. 19 yaşındaki genç kadın, altı gün boyunca tecavüze uğradığını, mahrem yerlerine zorla silah sokulduğunu iddia ettiği hasta Rus askerleri tarafından esir alındığını açıkladı.

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Mahrem yerlerine silah sokmaya varan işkencelere maruz kaldı

Azak Denizi'nin kuzey kıyısında bulunan kuşatma altındaki Mariupol kentinin eteklerinde yaşayan Nastya isimli genç kadın, bölgesinin Rus birlikleri tarafından ele geçirilmesinden ardından Rus askerleri tarafından rehin alındığını ve 6 gün boyunca akıl almaz bir şiddete ve tecavüze uğradığını anlattı.

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TEMİZ HAVA ALMAK İSTEDİLER

Bombalı saldırılardan korunmak amacıyla ailesiyle birlikte evlerinin bodrum katındaki sığınakta kalan Nastya, büyükannesi ve kız kardeşi ile birkaç dakikalığına temiz hava almak için dışarı çıktılar ve sığınaktan 30 metre uzaklaşamadan beş Rus askeriyle karşılaştılar.

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KENDİNİ FEDA ETTİ

İçlerinden birinin ''Vay, ne güzel kızlar!'' dediğini duyan Nastya, sonrasında askerlerin üçünün de başlarına çuval geçirerek onları bir eve getirdiklerini anlattı. Küçük kardeşini taciz etmeye başladıklarını fark edince onları bırakmaları için kendini feda etmek istedi. Askerler de her dediklerine itaat etmesi karşılığında onları göndermeye razı oldular.

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SİLAH SOKTULAR

Ukrayna için cesaret, Rusya için utanç şehri Mariupol

Saatlerce odada yalnız bırakıldığını, alaya maruz kaldığını, askerlerin birçoğu tarafından zaman zaman tek zaman zaman da grup halinde tacize ve tecavüze uğradığını, ağzına ve mahrem yerlerine silah sokup tehdit ettiklerini anlattı. Zaman zaman da bunu boğazına bıçak dayayarak yaptılar.

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TRAVMAYI AŞMAYA ÇALIŞIYOR

Nastya, sarhoş bir Rus askerinin onu saldırmak için dışarı çıkardığı esnada, üzerine düşünce, elleri bağlı olmasına rağmen kaçmasına izin vermesi üzerine 6 günlük zulümden kurtuldu. Nasty, rastgele bir binaya koştu. Hastanede uyanmadan önce iki kadın tarafından bulunan genç kadın tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Şimdi travmanın üstesinden gelmeye çalışıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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