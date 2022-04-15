Ukrayna’dan üzen haber! Haftalardır haber alınamayan genç kızın cansız bedeni bulundu: Tecavüz ve işkence izleri...

Rusya’nın Kiev ve çevresindeki yerleşim yerlerinden çekilmesİyle birlikte bölgedeki acı tablo ortaya biraz daha netleşti. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan haber ise bölgedeki dehşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Rus işgalinin ilk günlerinde Buça’dan kaybolan ve haftalardır ailesinin aradığı Karina Yershova’nın cansız bedenine ulaşıldı. Gazeteye konuşan baba kızının vücudundaki izleri gördüğünde büyük bir dehşete düştüğünü ifade etti.

“KAFASININ NEREDEYSE YARISI YOKTU”

İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Yershova’nın acılı babası, “Bir tırnağının dışında hepsi çekilmişti. Çok yakın mesafeden vurulmuş kafasının yarısı neredeyse yoktu. Sanki savaşmaya çalışıyormuş gibi bir haldeydi. Vücudunun alt kısmını görmedik, sadece üst kısmını gördük. Ancak gördüklerimiz vücudunun geri kalanında neler olabileceği konusunda bize korkunç bir fikir veriyor” ifadelerini kullandı.



