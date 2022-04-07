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Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

07.04.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlara dair korkunç hikayeler paylaşılıyor. Özellikle Buça bölgesinden gelen görüntülerin ardından tüm dünyayı ayağa kaldıran iddialar konuşulmaya başlandı. Bu iddialardan biri de tecavüze uğrayan kadınları anlatıyor. Ukrayna’da bir kasabanın belediye başkan yardımcısı tecavüz olaylarının ardından kendilerini korumak için saçlarını kesen kadınları anlattı.

Yürek burkan önlem! Tecavüzden korunmak için ...

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, yürek burkan hikayeler yayılıyor. Bunların arasında yağma, tecavüz ve infaz hikayeleri de var. Bu hikayelerin ardından Rus birlikleri savaş ve insanlık suçu işlemekle suçlanıyor.

Cinsel saldıların bir savaş silahı olarak kullanılmaya başlandığı iddiası özellikle kadınlarda büyük endişeye sebep oluyor.

‘‘DAHA AZ ÇEKİCİ GÖRÜNMEK İÇİN’’

ITV'nin haberine göre, Ukrayna’nın çeşitli kasaba ve şehirlerinde, ailelerinin önünde kadınlara ve kızlara tecavüz eden birliklerin korkunç hikayelerinin ardından belediye başkan yardımcısı Maryna Beschastna, kasabanın kadınlarının askerlere "daha az çekici" görünmek için saçlarını kestiğini söyledi.

ağlama

Daha önce bir köyde 15 ve 16 yaşındaki kız kardeşlerin tecavüze uğradığını anlatan Beschastna, kadınları saçlarından tutup bodrum kata çektiklerini ve burada istismar ettiklerini gözyaşları içinde anlattı.

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‘TARİF EDİLEMEZ, KASITLI ZULÜM VE ŞİDDET’

İddia, insan hakları grupları tarafından ortaya çıkarılan ifadelerin ardından, askerlerin eylemlerinden sorumlu tutulması çağrılarının yoğunlaştırıldığı sırada ortaya atıldı. Yardım kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ukraynalı sivillere karşı "tarif edilemez, kasıtlı zulüm ve şiddet" kanıtlarını ortaya çıkardığını ve bunların savaş suçu olarak soruşturulması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin Ukrayna Büyükelçisi Melinda Simmons, tecavüzün yıllardır savaş silahı olarak kullanıldığını ve Rusların da bundan faydalandığının bilindiğini söyleyerek bunun bir savaş suçu olduğuna dikkat çekti.

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‘‘SARHOŞTU’’

The Independent'a konuşan Mala Rohan'daki Sergei isimli 55 yaşındaki bir köylü de, beş yaşında bir kızı olan 27 yaşındaki bir kadının genç bir Rus askeri tarafından nasıl tecavüze uğradığını anlattı. Tecavüz eden askerin tüm gün içimiş 19 yaşında genç bir Rus askeri olduğunu söyledi.

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BİZZAT SORUMLULAR

Yardım kuruluşunun Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson "Rusya'nın askerleri tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçlarını tarafsız bir şekilde soruşturmak için uluslararası bir yasal yükümlülüğü vardır. Komutanlar, cinayet ve tecavüze karşı harekete geçilmemesinin onları savaş suçlarından bizzat sorumlu kılacağını unutmamalılar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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