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  4. 6 kilo yağ aldırdı 11 kilo birden verdi! Demet Akalın verdiği kiloları göbeğini açıp böyle gösterdi

6 kilo yağ aldırdı 11 kilo birden verdi! Demet Akalın verdiği kiloları göbeğini açıp böyle gösterdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.05.2024 11:49
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Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve iddialı sahne tarzı ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde verdiği kilolar ile dikkat çekmişti. 11 kilo birden veren ünlü isim son halini göbeğini açarak gösterdi. Akalın'ın ayna karşısındaki pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

6 kilo yağ aldırdı 11 kilo birden verdi! Demet Akalın verdiği kiloları göbeğini açıp böyle gösterdi

Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği magazin gündemini sallayan Demet Akalın son günlerde verdiği kilolar ile dikkat çekiyor.

Bayramda sırf kilo vermek için çalışmadığını söyleyen Akalın, liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtulduğunu dile getirmişti.

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6 KİLO YAĞ ALDIRDI

Akalın, mide ameliyatı olmadığını ve yağ aldırdığını söyleyerek 'Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 11 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek.' demişti.

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GÖBEĞİNİ AÇARAK POZ VERDİ

Ünlü isim şimdi de verdiği kiloları ayna karşısındaki pozuyla gösterdi. Göbeğini açarak poz veren Akalın'ın bu karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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