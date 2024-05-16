6 kilo yağ aldırdı 11 kilo birden verdi! Demet Akalın verdiği kiloları göbeğini açıp böyle gösterdi

Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği magazin gündemini sallayan Demet Akalın son günlerde verdiği kilolar ile dikkat çekiyor.
Bayramda sırf kilo vermek için çalışmadığını söyleyen Akalın, liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtulduğunu dile getirmişti.
Akalın, mide ameliyatı olmadığını ve yağ aldırdığını söyleyerek 'Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 11 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek.' demişti.
Ünlü isim şimdi de verdiği kiloları ayna karşısındaki pozuyla gösterdi. Göbeğini açarak poz veren Akalın'ın bu karesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.