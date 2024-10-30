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  4. 6 milyon TL'lik konser bütçesi tepki çekmişti! Alanı tek tek terk ettiler... Hadise'nin Yenikapı konserinde korkutan yangın!

6 milyon TL'lik konser bütçesi tepki çekmişti! Alanı tek tek terk ettiler... Hadise'nin Yenikapı konserinde korkutan yangın!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.10.2024 07:33
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Cumhuriyet'imizin 101. yaşını büyük bir coşku içerisinde kutladık. Belediyeler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri kapsamında ünlü isimlerle anlaştı ve düzenlenen konserler bütçeleriyle tepki çekti. İBB'nin Yenikapı'da düzenlenen konserinde ise Hadise yerini aldı. Ünlü ismin bu konserden 6 milyon TL kazanacağı iddiası uzun süredir gündemdeydi. Bütçesi ile çok konuşulan konserde korkutan bir de yangın çıktı.

6 milyon TL'lik konser bütçesi tepki çekmişti! Alanı tek tek terk ettiler... Hadise'nin Yenikapı konserinde korkutan yangın!

Cumhuriyet'imizin 101. yaşı ülkemizin dört bir yanında büyük bir coşku içerisinde kutlandı. 29 Ekim kutlamaları için meydanlarda yerini alan ünlü isimlerden biri de İBB'nin etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Hadise oldu.

Sahne şovları, iddialı dansları ve cesur kostümleri ile çok konuşulan Hadise'nin bu konserden 6 milyon TL kazanacağını iddiası günlerdir sosyal medyanın gündemindeydi.

hadis

Konser bütçesi ile tepkilerin hedefi olan bu etkinlikte bir de talihsiz anlar yaşandı. Konser alanındaki havaifişek platformunda yangın çıktı.

yangın 2

EKİPLER DIŞARI ÇIKARILDI

Kısa süreli paniğe ve korkuya neden olan yangında her ihtimale karşılık çekim ekipleri dışarıya çıkarıldı. Çekim ekipleri konser alanını bir bir terk etti. Konserdeki bu görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YANGIN 3

Sosyal medyada; 'bu nasıl olabilir?', 'ihmal mi var?' gibi yorumlar yapıldı.

yangın 4

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Yenikapı konser 29 ekim
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