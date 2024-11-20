6 yıllık evlilik bitiyor! Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanıyor! Çekişmeli dava...

Adanalı, Papatyam, Boynu Bükükler, Kertenkele, Başım Belada ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Umut Oğuz altı yıllık evliliğini noktalıyor.

2018 yılında Sevilay Tilda Oğuz ile dünyaevine giren Umut Oğuz'un boşanma davası bugün Çağlayan Adliyesi 19. Aile Mahkemesi'nde görülecek.

DAVA ÇEKİŞMELİ...

Dora isminde bir oğulları bulunan ünlü çiftin boşanma davası çekişmeli olarak görüleceği ortaya çıktı.

"SUYUN BULANMASINI İSTEMEDİM"

Daha önce boşanma haberleri çıkan ünlü çiftten Sevilay Tilda Oğuz boşanmayı doğrulamış ve "Soranlar için; evet, boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullanmıştı.