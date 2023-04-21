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  4. 60 yaşındaki Demi Moore şezlongta sere serpe! "Nasıl yaşlanmıyorsun?"

60 yaşındaki Demi Moore şezlongta sere serpe! "Nasıl yaşlanmıyorsun?"

21.04.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı 'Hayalet' filmiyle 90'lı yıllara damga vuran Demi Moore yıllara meydan okuyor. Tatilden sere serpe pozunu paylaşan 60 yaşındaki efsane oyuncu hayranlarını büyüledi.

60 yaşındaki Demi Moore şezlongta sere serpe! "Nasıl yaşlanmıyorsun?"

Jane'in Zaferi, Hayalet, Striptiz, Ahlaksız Teklif, Charlie'nin Melekleri, Birkaç İyi Adam, Taciz ve Kırmızı Leke gişe rekortmeni filmlerde rol alan Demi Moore sosyal medyayı salladı.

60 yaşındaki oyuncu bikilini pozlarını paylaşınca gündem oldu. Köpeğiyle güneşin ve denizin tadını çıkaran Moore sosyal medyada hayranlarını mest etti.

Şezlongta sere serpe poz veren oyuncuyu görenler "Nasıl yaşlanmıyorsun?", "Gençlere taş çıkartırsın" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

Moore'un köpeğine de büyük ilgi vardı. Aktris Sofia Vergara, "Bir tane istiyorum" yorumunu yaparken, tasarımcı Zac Posen, "O küçük bir rüya" yazdı.

Ekran Alıntısı


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