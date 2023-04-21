60 yaşındaki Demi Moore şezlongta sere serpe! "Nasıl yaşlanmıyorsun?"

Jane'in Zaferi, Hayalet, Striptiz, Ahlaksız Teklif, Charlie'nin Melekleri, Birkaç İyi Adam, Taciz ve Kırmızı Leke gişe rekortmeni filmlerde rol alan Demi Moore sosyal medyayı salladı.

60 yaşındaki oyuncu bikilini pozlarını paylaşınca gündem oldu. Köpeğiyle güneşin ve denizin tadını çıkaran Moore sosyal medyada hayranlarını mest etti.

Şezlongta sere serpe poz veren oyuncuyu görenler "Nasıl yaşlanmıyorsun?", "Gençlere taş çıkartırsın" yorumlarında bulundu.

Moore'un köpeğine de büyük ilgi vardı. Aktris Sofia Vergara, "Bir tane istiyorum" yorumunu yaparken, tasarımcı Zac Posen, "O küçük bir rüya" yazdı.



