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Seks için morga davet etti! Şimdi sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

07.05.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lancs, Blackpool'dan 42 yaşındaki Nigel Robinson-Wright, bir cenaze görevlisi olarak çalışıyordu. Kimliği belirsiz bir adamı morga davet ederek bir cesetle cinsel ilişkiye girmeye teşvik edip buna yardım ve yataklık etmesinin ardından tutuklanan Robinson-Wright şimdi birden fazla cinsel suçtan yargılanıyor.

Seks için morga davet etti! Şimdi sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Eski bir müteahhit olan Nigel Robinson-Wright, bir kilisede çalışıyordu. Açık tabutların ve çıplak cesetlerin yanında çektirdiği fotoğrafları cesetlerin 'uygun' olduğu yorumuyla paylaşıp kimliği belirsiz bir adamı iki kere morga davet edip cesetlerle cinsel ilişkiye girmeye teşvik ettiği ve buna yardımcı olduğu ortaya çıkınca tutuklandı.

MAHKEMEDE TÜM SUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Mahkemede adamın birçok farklı suç işlediği ortaya çıktı. Savcı Kim Whittlestone, mahkemede Robinson-Wright'ın pedofillerle, hayvan istismarcılarıyla ve cesetlerle ilgilenenlerle şifreli sohbet odaları kullanarak iletişim kurduğunu söyledi.

Sonrasında Preston Crown Court, kilisede cinsel aktiviteyi kolaylaştırmak için bir adama uyuşturucu sağlamayı teklif ettiğini, bir başka kişi köpek yavrusunu cinsel olarak istismar etmeye teşvik ettiğini ve yeni yürümeye başlayan bir çocuğa tecavüz edilmesini teklif eden bir sübyancıyla buluşma ayarladığını öğrendi.

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PORNO ARŞİVİ BULUNDU

FUNER

Evindeki dijital cihazlarda birçok ahlaksız görüntüye sahip olduğu ve bunları dağıttığı da ortaya çıkan adamın, çocuklara ve hayvanlara yönelik işkence ve cinsel istismar görüntüleri içeren aşırı pornografik bir arşivi bulundu. Sosyal medya üzerinden başkalarıyla iletişim halindeydi ve çocuklara, köpeklere ve cesetlere yönelik cinsel suçların işlenmesini organize ediyordu.

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'FANTEZİ' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Robinson-Wright, polis tarafından sorgulandığında herhangi bir yorumda bulunmadı, ancak daha sonra suçunu kabul etti. Kendisini kurtarma kedilerine ve yaban gelinciğine bakan bir hayvansever olarak tanımladı ve hayvanlara kötü davrananların "aşağılık" olduğunu söyledi. Robinson-Wright tartışılanların çoğunun 'fantezi' olduğunu iddia etti ancak yargıç iddialarını reddetti ve Robinson-Wright'ı 17 yıl hapse mahkûm etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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