Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Boksör olduğunu bilseydim yapmazdım”

Plajda çantasını çalındığını anlayan İngiliz bir turist aksiyon filmlerini aratmayacak bir kurtarma operasyonuna imza attı. Arkadaşlarıyla denizde olduğu sırada eşyalarının çalındığını gören adam koşarak hırsızın yanına geldi. Motosikletine binerek uzaklaşmaya çalışan hırsızın üzerine atlayan Cowen ile hırsız arasında bir arbede yaşandı. Profesyonel bir boksör olan hırsız kurtulmak için Cowen’ın baş parmağını ısırdı, ardından ise bıçak çekerek Cowen’in tuttuğu çantanın ipini kesti ve olay yerinden uzaklaştı. Polisin incelemeleri sonucunda hırsız yakalandı ve Cowen’in eşyaları teslim edildi.

“SAF HAYVAN İÇGÜDÜSÜYDÜ”

İkilinin arasında yaşananlardan sonra polise giderek şikayetçi olan Cowen, karakolda hırsızın eski bir boksör olduğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Cowen, “Birkaç içki içmiştim, bu yüzden gerçekten düşünmüyordum. Sağlıklı olsaydım onun peşinden gitmeyebilirdim. Eşyalarımı aldığını gördüm ve 'Bekle, bunun yanına kâr kalmasına izin vermeyeceğim' diye düşündüm. Cesaretten çok aptallık gibi bir şeydi. Sadece peşinden koştum. Hırsızın bıçaklı bir boksör olduğunu bilseydim, muhtemelen yapmazdım.” dedi.

Cowen çantanın içinde nakit para, kredi kartları, telefon ve otel anahtarları olduğunu ve yerel polisin hızlı tepki verdiğini söyledi. 31 yaşındaki Suwit'i Salı günü tutukladılar ve sabahın erken saatlerinde Ao Nang sahilinde İngiliz turistin çantasını çaldığını itiraf etti.



