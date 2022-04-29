Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Boksör olduğunu bilseydim yapmazdım”

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Boksör olduğunu bilseydim yapmazdım”

29.04.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Fraser William Cowen, Tayland’ın güneyindeki Krabi’de arkadaşlarıyla denize girdiği sırada eşyalarının bir hırsız tarafından kaçırıldığını fark etti. Motosikletiyle kaçmaya çalışan hırsızı durdurmak için üzerine atlayan Cowen, eşyalarını geri almayı başardı. Hırsızın eski bir profesyonel boksör olduğunu öğrenen Cowen, karakoldaki ifadesinde “Bilseydim yapmazdım” dedi.

Plajda çantasını çalındığını anlayan İngiliz bir turist aksiyon filmlerini aratmayacak bir kurtarma operasyonuna imza attı. Arkadaşlarıyla denizde olduğu sırada eşyalarının çalındığını gören adam koşarak hırsızın yanına geldi. Motosikletine binerek uzaklaşmaya çalışan hırsızın üzerine atlayan Cowen ile hırsız arasında bir arbede yaşandı. Profesyonel bir boksör olan hırsız kurtulmak için Cowen’ın baş parmağını ısırdı, ardından ise bıçak çekerek Cowen’in tuttuğu çantanın ipini kesti ve olay yerinden uzaklaştı. Polisin incelemeleri sonucunda hırsız yakalandı ve Cowen’in eşyaları teslim edildi.

FBI o detayı atlamadı! TikTok fenomenini paylaşımındaki ayakkabıları ele verdiFBI o detayı atlamadı! TikTok fenomenini paylaşımındaki ayakkabıları ele verdi

“SAF HAYVAN İÇGÜDÜSÜYDÜ”

kapak2

İkilinin arasında yaşananlardan sonra polise giderek şikayetçi olan Cowen, karakolda hırsızın eski bir boksör olduğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Cowen, “Birkaç içki içmiştim, bu yüzden gerçekten düşünmüyordum. Sağlıklı olsaydım onun peşinden gitmeyebilirdim. Eşyalarımı aldığını gördüm ve 'Bekle, bunun yanına kâr kalmasına izin vermeyeceğim' diye düşündüm. Cesaretten çok aptallık gibi bir şeydi. Sadece peşinden koştum. Hırsızın bıçaklı bir boksör olduğunu bilseydim, muhtemelen yapmazdım.” dedi.

Cowen çantanın içinde nakit para, kredi kartları, telefon ve otel anahtarları olduğunu ve yerel polisin hızlı tepki verdiğini söyledi. 31 yaşındaki Suwit'i Salı günü tutukladılar ve sabahın erken saatlerinde Ao Nang sahilinde İngiliz turistin çantasını çaldığını itiraf etti.

Düşük yapınca kiralık katil tutup hamile kadını öldürttü! Karnından bebeğini çaldıDüşük yapınca kiralık katil tutup hamile kadını öldürttü! Karnından bebeğini çaldı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldularBöylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular
Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bittiSeks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti
Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif ettiTutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti
Anahtar Kelimeler:
Tayland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

“Çıplaklık vadetmiyorum” dedi! Milyonlarca takipçiye ulaştı

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

12 çocuk annesi, 88 aydır hamile ve sadece 32 yaşında!

İlginizi Çekebilir

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Enerji verir! Kalp ve sinirim sistemini korur

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.