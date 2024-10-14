61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! Bir bakan bir daha baktı

Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik zaman zaman, 90'lar gecesinde sahne alıyor. Yonca Evcimik'in sahne tarzı da dikkat çekiyor.

"Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılara imza atan Yonca Evcimik geçtiğimiz ay külot modasına uymuş ve dile düşmüştü.

Daha önce ameliyatsız yüz gerdirme şekillendirme işlemi estelift yaptırdığını açıklayan Yonca Evcimik yine adından söz ettirdi.

Geçen ay 61. yaş gününü kutlayan Yonca Evcimik, 90’lar gecesinde tarzıyla gündeme geldi.

Ceketin altına yüksek bel külot giyen Yonca Evcimik sosyal medyanın diline düştü. Yonca Evcimik'i görenler "Giyinmeyi unutmuş", "Ceketin altına don giymiş", "Ne tarz ama bu ünlülerde yaşlandıkça tuhaflaşıyor" yorumlarında bulundu.

Yonca Evcimik sevenler ise bu tarzı çok beğenirken "Halen zımba gibi", "Helal olsun", "Bu yaşta bu fizik helal" yorumlarında bulundu.