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61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! Bir bakan bir daha baktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.10.2024 07:31
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Geçen ay 61. yaş gününü kutlayan Yonca Evcimik, 90’lar gecesinde tarzıyla yine dikkat çekti. Sosyal medyada Yonca Evcimik'i görenler "Giyinmeyi unutmuş" dedi.

61 yaşındaki Yonca Evcimik'in kıyafeti gündem oldu! Bir bakan bir daha baktı

Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik zaman zaman, 90'lar gecesinde sahne alıyor. Yonca Evcimik'in sahne tarzı da dikkat çekiyor.

"Bandıra Bandıra", "Abone", "Kendine Gel", "Sallayalım Dünyayı" gibi şarkılara imza atan Yonca Evcimik geçtiğimiz ay külot modasına uymuş ve dile düşmüştü.

Daha önce ameliyatsız yüz gerdirme şekillendirme işlemi estelift yaptırdığını açıklayan Yonca Evcimik yine adından söz ettirdi.

Sahne tarzı dile düştü! Görenler "Şort giyeydin bari" deyince... Sahne tarzı dile düştü! Görenler "Şort giyeydin bari" deyince...

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Geçen ay 61. yaş gününü kutlayan Yonca Evcimik, 90’lar gecesinde tarzıyla gündeme geldi.

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Ceketin altına yüksek bel külot giyen Yonca Evcimik sosyal medyanın diline düştü. Yonca Evcimik'i görenler "Giyinmeyi unutmuş", "Ceketin altına don giymiş", "Ne tarz ama bu ünlülerde yaşlandıkça tuhaflaşıyor" yorumlarında bulundu.

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Yonca Evcimik sevenler ise bu tarzı çok beğenirken "Halen zımba gibi", "Helal olsun", "Bu yaşta bu fizik helal" yorumlarında bulundu.

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Yonca Evcimik
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