62. Grammy Ödülleri'ne Billie Eilish damga vurdu! (Billie Eilish kimdir?)

Müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu törende 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül aldı. 62. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta Staples Center'da düzenlenen törende sahiplerini buldu.
Sunuculuğunu ABD'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant da anıldı. Pop şarkıcısı Lizzo, açılıştaki performansına "Bu gece senin için Kobe" sözleriyle başladı.
“Burada müziğin en iyi gecesini en iyi yapan sanatçıları kutluyoruz, ama şimdi dürüst olmak gerekirse hepimiz çılgın bir üzüntü hissediyoruz” şeklinde konuşan Keys, sahneye girerken “Los Angeles, Amerika ve dünya çapında bir kahraman kaybetti” şeklinde anonslar yapıldı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da Grammy Ödülü'ne layık görüldü. Michelle Obama'nın 'Becoming' adlı kitabının sesli versiyonu 'En İyi Sözsel Albüm' ödülünü aldı.
Eilish, en çok sevilen şarkısı ‘Bad Guy’ ile heykelciği evine götürdü. Yılın albümü ödülünü almaktan duyduğu mutluluğu izleyicilerle paylaşan genç şakıcı; “Depresyon, intihar düşünceleri ve iklim değişikliği hakkında bir albüm çıkardık” şeklinde bir açıklamada bulundu.
Tören öncesi katılımcılar kırmızı halıda siyasi mesajlar da verdi. Model ve oyunculuk yapan Megan Pormer'in ABD ve İran bayraklarından yapılan ve üzerinde "İran ile savaşa hayır" yazan elbisesi ve şarkıcı ve söz yazarı Joy Villa'nın üzerinde 'Trump 2020' yazan kırmızı elbisesi dikkati çekti.
Yılın Kaydı: Bad Guy (Billie Eilish)
Yılın Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)
Yılın Şarkısı: Bad Guy (Billie Eilish)
En İyi Yeni Sanatçı: Billie Eilish
En İyi Pop Vokal Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)
Yılın Prodüktörü: Finneas
En İyi Rap Albümü: Igor (Tyler, the Creator)
En İyi Rap Şarkısı: A Lot (Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage, & Anthony White
En İyi Rap/Sung Performansı: Higher ( DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend)
En İyi R&B Albümü: Ventura (Anderson .Paak)
En İyi Country Albümü: While I'm living (Tanya Tucker)
En İyi R&B Şarkısı: Say So (PJ Morton Featuring JoJo)
En İyi Solo Pop Performansı: Lizzo (Truth Hurts)
En İyi Grup Pop Performansı: Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus (Old Town Road)
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: Look Now (Elvis Costello & The Imposters)
En iyi R&B Performansı: Come Home (Anderson .Paak Featuring André 3000)
En İyi Geleneksel R&B Performansı: Lizzo (Jerome)
En İyi Dans Kaydı: Got To Keep On (The Chemical Brothers)
En İyi Rock Performansı: This Land (Gary Clark Jr)
En İyi Rock Şarkısı: This Land (Gary Clark Jr)
En İyi Rock Albümü: Social Cues (Cage the Elephant)
En İyi Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride (Vampire Weekend)
En İyi Country Şarkısı: Bring my flowers (Tanya Tucker)
En İyi Grup Country Performansı: Dan + Shay (Speechless)
En İyi Caz Vokal Albümü: 12 Little Spells (Esperanza Spalding)
En İyi New Age Albümü: Wings (Peter Kater)
En İyi Folk Albümü : Patty Griffin, Patty Griffin
En İyi Film Müziği: Homecoming (Beyonce)
En İyi Klip: Old Town Road (Lil Nas X)
Tam adı Billie Eilish Pirate Baird O’Connell’dır. 18 Aralık 2001 yılında Los Angeles’ta dünyaya gelmiştir. Highland Park’ta büyüyen Billie Eilish müzisyen ve oyuncu olan bir ailenin içinde yetişmiştir. Anne ve babası hem aktris hem müzisyen hem de senarist Maggie Baird ve Patrick O’Connell. İrlanda ve İskoçya kökenli olduğu bilinmektedir. Billie Eilish eğitimini evde almayı tercih etti ve sekiz yaşındayken Los Angeles’taki bir çocuk korusunda yer aldı. Bir müzik grubunda şarkıcı olan abisi Finneas O’Connell’ı kendine örnek aldı ve11 yaşından beri kendi şarılarını yazmaya ve söylemeye başladı.
2015 yılında “Ocean Eyes” adını verdiği sözleri abisi Finneas ve grubuna ait olan şarkıyı söyledi ve şarkı için dans etmeyi öğrendi. Şarkı ilk olarak 2016 yılında SoundCloud da yayınlandı ve daha sonra klipli bir şekilde yayınlandı. Eleştirmenler tarafından da beğenilen şarkı sonrası Billie’nin müzik kariyeri de başlamış oldu.Daha sonra “Bellyache” teklisini yayınladı ve iyi tepkiler almaya devam etti. Ayrıca 13 Reasons Why’ın ikinci sezonu için “Bored” isimli şarkı yaptı. 2017 Temmuz ayında Don’t Smile at Me isiml ilk mini albümünü yayınladı ve herkes tarafından beğenildi.
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