Billie Eilish itirafıyla üzdü: 2018'de intihar etmeyi düşündüm

Geçen aralık ayında 18 yaşına basan şarkıcı, söz yazarı, model ve dansçı Billie Eilish, ünlü sunucu Gayle King'in CBS kanalındaki programında 2018'de hayatını sonlandırmayı düşündüğünü söyledi. Mart 2019'da çıkardığı 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' isimli albümü uluslararası başarıya ulaşan genç şarkıcı, "Geçen sene çok mutsuzdum. Hiç keyfim yoktu. Bir daha asla mutlu olamayacağımı düşünüyordum. 17. yaşımı tamamlayamayacağımı düşünüyordum" dedi.

Daha önce birkaç kez kendisine zarar verdiğini itiraf eden Eilish, kollarında kesikler olduğunu ve bunları gizlemeye çalıştığını söyledi. James Bond filmine şarkı yapan en genç şarkıcı olarak tarihe geçen ve birçok müzik ödülü alan Eilish, bu genç yaşında ünlü olmanın getirdiklerinin kendisine ağır geldiğini, tanındığı için rahatça dışarı çıkamadığını ve bu nedenle arkadaşlarından kopmanın onu son derece mutsuz ettiğini dile getirdi.

Eilish, King'in kendisini öldürmek için somut bir adım atıp atmadığını sorduğunda ise "Evet. Turnem için Berlin'de bir oteldeydim. Odamda bir pencere vardı. Daha sonra nasıl ölebileceğimi düşündüğümü fark edince ağlamaya başladığımı hatırlıyorum" diye cevap verdi.