Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 65 yaşındaki belediye başkanın 16 yaşındaki güzellik kraliçesi eşinden eleştirilere çıkış! “Çok mutluyuz”

65 yaşındaki belediye başkanın 16 yaşındaki güzellik kraliçesi eşinden eleştirilere çıkış! “Çok mutluyuz”

10.05.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Araucaria belediye başkanı 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini ve gençler kategorisindeki güzellik yarışması ikincisi 16 yaşındaki Kauane Rode Camargo Nisan ayında evlenmişti. İkilinin evliliği aralarındaki yaş farkı nedeniyle çok eleştirilmişti. 16 yaşındaki gelin ülke gündemine yerleşen evliliğinin ardından sert eleştirilere “Çok mutluyuz” cevabını verdi.

65 yaşındaki belediye başkanın 16 yaşındaki güzellik kraliçesi eşinden eleştirilere çıkış! “Çok mutluyuz”

Eski Miss Teen yarışmacısı Kauane Rode Camargo, 16 yaşındayken ailesinin onayını da alarak Brezilya'nın Parana eyaleti Araucaria'da aynı bölgenin belediye başkanı olan 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini ile evlendi. Araucaria’nın yeni First Lady’si ülke gündemine yerleşen ve olumsuz yorumlara neden olan evliliği için “Dürüst olmak gerekirse öneli olan sadece mutluluk. Diğer insanlar umrumuzda değil” ifadelerini kullandı.

“KİMSEYE ZARAR VERMİYORUZ”

1

Üçüncü kez nikah masasına oturan Hissam Hussein Dehaini, Kauane’nin annesi Marielene Rode’nun ve teyzesi Elizangela Rode’nun haksız bir şekilde terfi edildiğine dair haberlerle gündeme gelerek siyasi partisinden istifa etmişti.

kapak2

Şimdilerde ikinci dönem belediye başkanlığını yürüten Dehaini, “Mutluyuz. O bana iyilik yapıyor ben de ona iyilik yapıyorum. Birlikte kimseye zarar vermiyoruz. Bu kötü algılar neden?” dedi.

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

 Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

 Önce sıraların üzerinde sürükledi! Duvara yapıştırıp boğazını sıktı

Önce sıraların üzerinde sürükledi! Duvara yapıştırıp boğazını sıktı

 Skandal olay! Yüksek not karşılığında cinsel ilişki...

Skandal olay! Yüksek not karşılığında cinsel ilişki...

 Öğretmenler odasında soyundu! Görüntüleri ifşa edilince...

Öğretmenler odasında soyundu! Görüntüleri ifşa edilince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çektiDünyaca ünlü fenomen gözaltına alındı! Düğün kutlaması tepki çekti
Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattıYapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı
Apar topar götürdüler!Apar topar götürdüler!
Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Brezilya

En Çok Okunan Trend Haberler

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”

Şaşkına çevirdi! “Penisim o kadar büyük ki dışarı bile çıkamıyorum”

“112 gündür cinsel ilişkiye girmiyorum” dedi! Pozu alev alev yaktı

“112 gündür cinsel ilişkiye girmiyorum” dedi! Pozu alev alev yaktı

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

İlginizi Çekebilir

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Kendisini aldatan kocasından öyle bir intikam aldı ki...

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Uzun süre küs kalmışlardı! Şaşırtan paylaşım: "Okşanlar..."

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Sevgilisi istemediği için anne 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.