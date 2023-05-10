65 yaşındaki belediye başkanın 16 yaşındaki güzellik kraliçesi eşinden eleştirilere çıkış! “Çok mutluyuz”

Eski Miss Teen yarışmacısı Kauane Rode Camargo, 16 yaşındayken ailesinin onayını da alarak Brezilya'nın Parana eyaleti Araucaria'da aynı bölgenin belediye başkanı olan 65 yaşındaki Hissam Hussein Dehaini ile evlendi. Araucaria’nın yeni First Lady’si ülke gündemine yerleşen ve olumsuz yorumlara neden olan evliliği için “Dürüst olmak gerekirse öneli olan sadece mutluluk. Diğer insanlar umrumuzda değil” ifadelerini kullandı.

“KİMSEYE ZARAR VERMİYORUZ”

Üçüncü kez nikah masasına oturan Hissam Hussein Dehaini, Kauane’nin annesi Marielene Rode’nun ve teyzesi Elizangela Rode’nun haksız bir şekilde terfi edildiğine dair haberlerle gündeme gelerek siyasi partisinden istifa etmişti.

Şimdilerde ikinci dönem belediye başkanlığını yürüten Dehaini, “Mutluyuz. O bana iyilik yapıyor ben de ona iyilik yapıyorum. Birlikte kimseye zarar vermiyoruz. Bu kötü algılar neden?” dedi.