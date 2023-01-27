Skandal olay! Öğretmen yüksek not karşılığında 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir lisede yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi Lena Stewart olarak açıklanan öğretmen yüksek not karşılığında 16 yaşındaki öğrencisine cinsel ilişki teklif etti. Soruşturma kapsamında ifade veren öğrenci notlarının düşük olduğunu ve bu nedenle öğretmenin kendisine cinsel ilişki karşılığında yüksek not teklifi kabul ettiğini söyledi.

TECAVÜZDEN YARGILANACAK

Öğrenci ifadesinde bazen öğretmeninin evinde bazen ise arabada cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ederek yasak aşkı ortaya çıkarttı. Cinsel yaş sınırı 16 olan eyalet kanunlarına göre, öğretmen küçük yaştaki çocuğa tecavüz suçundan yargılanacak.