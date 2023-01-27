Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Skandal olay! Öğretmen yüksek not karşılığında 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadı

Skandal olay! Öğretmen yüksek not karşılığında 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadı

27.01.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletindeki bir lisede öğretmenlik yapan Lena Stewart isimli bir kadın büyük bir skandala imza attı. İsmi açıklanmayan 16 yaşındaki öğrencisiyle yüksek not karşılığında cinsel birliktelik yaşayan kadın öğretmen ülkenin gündemine yerleşti. Hakkında soruşturma başlatılan Lena Stewart tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor.

Skandal olay! Öğretmen yüksek not karşılığında 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir lisede yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi Lena Stewart olarak açıklanan öğretmen yüksek not karşılığında 16 yaşındaki öğrencisine cinsel ilişki teklif etti. Soruşturma kapsamında ifade veren öğrenci notlarının düşük olduğunu ve bu nedenle öğretmenin kendisine cinsel ilişki karşılığında yüksek not teklifi kabul ettiğini söyledi.

TECAVÜZDEN YARGILANACAK

Öğrenci ifadesinde bazen öğretmeninin evinde bazen ise arabada cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ederek yasak aşkı ortaya çıkarttı. Cinsel yaş sınırı 16 olan eyalet kanunlarına göre,  öğretmen küçük yaştaki çocuğa tecavüz suçundan yargılanacak.

İlginizi Çekebilir

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

 Öğretmenler odasında soyundu! Görüntüleri ifşa edilince...

Öğretmenler odasında soyundu! Görüntüleri ifşa edilince...

 Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca...

Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hem aldatıldığını gördü hem de tekme tokat dayak yediHem aldatıldığını gördü hem de tekme tokat dayak yedi
Süper mini şortuyla ev halini paylaştı! Yorumlar gecikmediSüper mini şortuyla ev halini paylaştı! Yorumlar gecikmedi
Otoyolun kenarında cinsel ilişkiye giren çift canlı yayında ifşa edildiOtoyolun kenarında cinsel ilişkiye giren çift canlı yayında ifşa edildi
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Öğretmen öğrenci

En Çok Okunan Trend Haberler

Otoyolun kenarında cinsel ilişkiye giren çift canlı yayında ifşa edildi

Otoyolun kenarında cinsel ilişkiye giren çift canlı yayında ifşa edildi

Olay poz! Üzerine bir şey giymeyince hayranlarını heyecanlandırdı

Olay poz! Üzerine bir şey giymeyince hayranlarını heyecanlandırdı

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.