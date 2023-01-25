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Öğretmenler odasında hapishanedeki sevgilisiyle görüntülü görüşme yaparken soyundu! Cinsel ilişki görüntüleri ifşa edilince istifa etti

25.01.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki bir okulda öğretmenlik yapan 52 yaşındaki Donna Barber isimli kadın öğretmenler odasında hapishanedeki sevgilisiyle görüntülü görüşme yaptı. Görüşme sırasında bir anda soyunan ve sevgisiyle cinsel bir sohbet gerçekleştiren kadın görüntülerin ifşa edilmesinden sonra görevinden istifa etti.

Öğretmenler odasında hapishanedeki sevgilisiyle görüntülü görüşme yaparken soyundu! Cinsel ilişki görüntüleri ifşa edilince istifa etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde görev yapan bir öğretmen hapishanedeki sevgilisiyle bilgisayardan gerçekleştirdiği görüşmenin görüntülerinin ifşa edilmesi üzerine istifa etti. Okul saatleri içinde öğretmenler odasında bir anda soyunan Donna Barber, mahkum sevgilisi Lawrence Ray ile cinsel içerikli bir sohbet yaptığı sırada yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Öğretmenin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı öğrenen Barber ise kendi isteğiyle öğretmenliktan ayrıldığını duyurdu. Okul yetkilileri görüntülerin velilerle paylaşıldığını söyleyerek, “Çocuklarına kimin eğitim verdiğini bilmelerine hakları var” ifadelerini kullandı.

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Öğretmen Amerika

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