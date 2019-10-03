Mynet Trend

69 yıl sonra Güney Kore'ye giden gazi İlkimen, fotoğrafını görünce şaştı kaldı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 03.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Kasım İlkimen (89), Güney Kore Devleti'nin daveti üzerine 69 yıl sonra 7 bin kilometre mesafedeki savaştığı topraklara, bu kez gezmek için gitti. Başkent Seul'deki Barış Müzesi'ni gezen Kasım İlkimen, sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında 69 yıl önce başında miğfer, ağzında pipoyla çekilen kendi fotoğrafını görünce şaşkına döndü. Müze yetkilileri fotoğraf çektirmek için sırayı girdi.

Denizli'nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde çiftçi olan 4 çocuk, 19 torun sahibi Kasım İlkimen (89),Çanakkale Gelibolu Topçu Taburu'nda er olarak askerliğini yaparken, 1950 yılında, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırması üzerine, Birleşmiş Milletler'in üye ülkelerden oluşturduğu barış gücünde yer aldı.

SOL KOLUNDAN VURULUP GAZİ OLDU

DHA'da yer alan habere göre Güney Kore'yi savunan Türk askeri birliğinde topçu olarak görev yapan İlkimen, bir çatışma sırasında sol koluna giren mermiyle gazi oldu. Kore'de 16 ay görev yapan İlkimen, daha sonra Türkiye'ye geri döndü.

'Kore Gazisi' unvanı alan Kasım İlkimen, savaştan 69 yıl sonra Güney Kore Devleti'nin daveti üzerine kendisine refakat eden torunu Emine Dermenci ile birlikte, 1 hafta önce uçağa binerek, 12 saat süren yolculuktan sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'e ulaştı.

TÜRK GAZİYİ BARIŞ MÜZESİNE GÖTÜRDÜLER

Havaalanında Kore Gaziler Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan İlkimen, savaştığı topraklara gitmenin hüznünü yaşadı. Türk topçusu olarak görev yaptığı yerleri gezen İlkimen, daha sonra savaş anılarının yer aldığı Barış Müzesi'ne götürüldü.

KENDİ FOTOĞRAFINI GÖRDÜ

Barış Müzesi'ni gezen İlkimen'in, sergilenin savaş anıları fotoğrafları arasında gördüğü bir fotoğraf dikkatini çekti. Savaş bölgesinde 1950 yılında çekilen fotoğrafta başında miğfer, ağzında pipo olan askerin kendi olduğunu gören İlkimen, şaşkına döndü. Fotoğrafı görünce 69 yıl öncesine giden Kasım İlkimen, duygusal anlar yaşadı.

KORELİLER FOTOĞRAF SIRASINA GİRDİ

Müzedeki görevliler de fotoğraftaki kişiyi karşılarında görünce, saygılarını gösterip, hatıra fotoğrafları çektirdi. İlkimen, 1 haftalık Kore gezisinin ardından memleketi Tavas'a döndü.

"FOTOĞRAFI GÖRÜNCE DONAKALDIM"

Fotoğrafını görünce şaşkına döndüğünü belirten Kasım İlkimen, şöyle konuştu: "Orada Türk şehitliği ve savaştığımız toprakları gezdik. Savaştan sonra çok yer değişmiş. Bizi çok iyi ağırladılar, büyük saygı gösterdiler. Silah arkadaşlarımızla yeniden buluştuk. Barış müzesine gittik. Müzede gezerken, gördüğüm bir fotoğrafta adeta donakaldım. Çünkü sergilenen savaş anıları fotoğrafları arasında, 69 yıl önce çekilen fotoğrafın bana ait olduğunu gördüm.

"BİR ANDA HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ"

Topçu olarak görev yaparken, savaş bölgesine fotoğraf çekenler geliyordu. Başımda miğfer, ağzımda pipo varken fotoğrafım çekilmiş. Kimin çektiğini ise hatırlamıyorum. Daha çok fotoğraf çekmeye Amerikalılar geliyordu. Müzedekilere fotoğrafın bana ait olduğunu söyleyince, herkes şaşkına döndü. Bana büyük ilgi gösterip, saygı duydular. Fotoğrafımı görünce o yıllara gittim."

Kasım İlkimen'e refakat eden torunu Emine Dermenci ise müzede sergilenen dedesinin fotoğrafını gören Koreliler'in onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdiklerini, dedesine büyük saygı gösterdiklerini, müze yetkililerinin duruma çok şaşırdıklarını söyledi.

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismarİzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar
Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore seul MÜZE #fotoğraf gazi Kasım İlkimen

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

Başkan kurtarmıştı! Gündemi sarsan olayda flaş gelişme!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Yok böyle maç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 2 yorum
cok duygu yûkkû bir trajedi. bravo japon hûkûmeti ve ulusuna. büyük bir insanlik dersi vererek onere etmisler gazi amcamizi.
iyi güzel de bu kalbi güzel dedem kim için savaştı..?Tabi emperyalist ABD için ve ABD saflarında Koreye karşı..Banane Kore Amerikadan..Amerika nereee Kore nereee..İnönü mezarında ters dönsün..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en güzel haberi! Babadan kızı için büyük fedakarlık

Günün en güzel haberi! Babadan büyük fedakarlık

Osmaniye'de kayalıkta mahsur kalan keçi 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

Kayalıkta mahsur kaldı! 3 gündür kurtarılmayı bekliyor

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar! İşte istenen ceza

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif

Küçükçekmece Gölü'nde su samuru görenlerin sayısı artıyor

İstanbul'da heyecanlandıran olay!

Karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

Karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.